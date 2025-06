“Praticamente Piazza XX” si trasferisce a “Il Grattacielo” dal 20 a 22 giugno

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Livorno, si svolgerà sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi e si articolerà in un programma ricco e variegato. Ogni serata inizierà alle 21 e sarà preceduta da un aperitivo a partire dalle 19,30.

La storica rassegna “Praticamente Piazza XX”, tradizionalmente ospitata nella celebre e omonima piazza livornese, cambia quest’anno sede e avrà luogo dal 20 al 22 giugno presso il Centro Artistico Il Grattacielo, in via del Platano 6. Il cambio di location non intacca la ricchezza artistica e culturale della manifestazione, che torna con tre serate tra teatro, musica e omaggi alla tradizione remiera della città.

Il programma di “Praticamente Piazza XX” al Grattacielo si apre giovedì 20 giugno con “Equipaggio Misto”: un incontro tra teatro, musica e talk dedicato alla tradizione remiera di Livorno. Protagonisti artisti come Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca, Luca Salemmi, Sandro Andreini e Chiara Marchetti, insieme a ospiti istituzionali tra cui il sindaco Luca Salvetti e i presidenti delle principali competizioni remiere cittadine. La serata vedrà anche la partecipazione delle vogatrici degli equipaggi a 10 Remi, che per la prima volta hanno gareggiato in competizione nel corso della Coppa Barontini. Ragazze che rappresentano il simbolo dell’impegno femminile in questa rinomata tradizione.

Venerdì 21 giugno sarà la volta della musica con il concerto jazz “ILG Jazz Estate” di Matteo Giovannetti e Vittoria Rosini, un viaggio sonoro tra note raffinate e improvvisazione.

Infine, sabato 22 giugno chiuderà la rassegna lo spettacolo teatrale “Cena d’Autore”, firmato da Eleonora Zacchi, che attraverso un cast corale, porterà sul palco in modo ironico e divertente personaggi tradizionali del mondo shakespeariano, ponendo una riflessione sul valore dell’opera d’arte e della cultura. Con: Maria Cilli, Niccolò Demi, Andrea Faccioli, Francesca Guida, Marco Lenzi, Adriana Naitana, Giulia Nazzarri, Evi Pema, Diego Salvadorini, Giulia Stagi. E con la partecipazione di: Luca Salemmi.

Gli eventi del 20 e del 21 sono gratuiti. Quello del 22 è a pagamento: 10 € ridotto, 12 € intero.

Prenotazioni e informazioni sono disponibili via WhatsApp al numero 340 7550530.

