Premiata al Festival di Venezia la truccatrice livornese Dalia Colli

Alla nostra concittadina il premio speciale ricevuto durante la serata riservata al Premio Internazionale Cinearti "La Chioma di Berenice", evento promosso da CNA Benessere e Sanità e CNA Cinema e Audiovisivo. Il riconoscimento è stato ottenuto per il film "Io Capitano" di Matteo Garrone in concorso all'80esima Mostra del Cinema di Venezia

In occasione della 80° Mostra del cinema di Venezia, alla truccatrice Dalia Colli e all’attrice Benedetta Porcaroli sono stati consegnati i due premi speciali indetti dal Premio Internazionale Cinearti “La Chioma Di Berenice”.

Nel corso dell’evento speciale presso l’Italian Pavilion Hotel Excelsior promosso da CNA Benessere e Sanità e CNA Cinema e Audiovisivo, è stata consegnata la statuetta a Dalia Colli, truccatrice del film in concorso “Io Capitano” di Matteo Garrone, già vincitrice di tre premi David di Donatello (2013 “Reality”, 2019 “Dogman”, 2021 “Pinocchio”, di Matteo Garrone) di un European Film Awards (2018 “Dogman”) e candidata all’Oscar 2021 per miglior trucco e acconciatura per il film “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Il premio come migliore attrice è stato consegnato a Benedetta Porcaroli per il film “Amanda” di Carolina Cavalli, premio assegnatole durante la serata di gala del XXIV Premio Cinearti “La Chioma Di Berenice” il 17 luglio alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, ma che non ha potuto ritirare essendo in quel periodo impegnata in Sicilia sul set della serie tv “Il Gattopardo” di Netflix.

I premi sono stati consegnati dal presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti, e dal direttore artistico, Antonio Flamini.

Il premio “La Chioma Di Berenice” è uno dei riconoscimenti più importanti del settore cinematografico che sin dalla sua fondazione, nel 1998, ha coinvolto le figure di maggior rilievo del cinema italiano ampliando negli ultimi anni il suo tratto distintivo e identitario dalla premiazione dei mestieri autenticamente artigiani del cinema alla componente industriale e artistica.

L’iniziativa è inserita nel percorso che punta ad istituire a partire dal 2024 un premio collaterale ufficiale, durante la Mostra del cinema di Venezia, dedicato alla figura dei truccatori e acconciatori, da cui 24 anni fa è nata l’idea stessa del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma Di Berenice”.

Condividi: