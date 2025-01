Premiazione del Campionato Sociale Aci Livorno 2024. Tra i premi 8mila euro in buoni benzina

Sold out e grande soddisfazione per la premiazione del Campionato Sociale 2024 che si è tenuta oggi, 25 gennaio, nei locali della sede Aci in largo Vera Modigliani (zona Parco levante). Nella sala, stracolma di piloti e di un vasto pubblico accorso per assistere alla premiazione si respirava un’autentica aria di Rally. La giornata è iniziata alle 12 con il discorso del presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, estremamente soddisfatto per il successo di questo terzo anno del Campionato Sociale, creato da Aci Livorno e portato avanti in maniera dai suoi fedeli collaboratori; Massimo Nardi e Ambrogio Sabatini.

La premiazione dei nostri soci, comunica Fiorillo, per noi è una festa, un momento di incontro, di riflessione e di piacere nello stare tutti insieme. Aci Livorno ha sempre puntato sullo sport automobilistico e se si sono potute portare avanti e realizzare questo è anche grazie ai nostri consiglieri, qui presenti oggi, Riccardo Heusch e Virgilio Marcucci che ci hanno permesso di mantenere e portare avanti delle gare importanti nella provincia di Livorno, tra cui appunto il Campionato Sociale.

Fiorillo prosegue poi con un’analisi di quello che è stata la stagione, ribadendo che tutto il lavoro viene svolto con dedizione e passione da tutta la parte organizzativa, tra cui l’immancabile sostegno di Luciano Fiori, Presidente di Aci Livorno Sport, persona senza la quale nessuna delle gare si sarebbe mai svolta. Fiori, prosegue Fiorillo, ha una capacità di cercare e di tenere in piedi il budget per le nostre gare in maniera egregia, portando continuità e interesse nell’instaurare rapporti con le numerose testate giornalistiche, tra cui Il Tirreno con il quale sono stati creati eventi e conferenze ad hoc. Ma anche con la Regione Toscana, coinvolgendo il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e portando avanti questo glorioso rapporto con il territorio elbano.

Il Presidente ricorda inoltre le nuove date del Rallye Elba Moderno, 2-3 maggio 2025, ringraziando tutti i piloti che parteciperanno e che danno lustro a queste entusiasmanti gare sportive, ma anche e soprattutto al territorio elbano che ospita queste grandi eventi sportivi.

Il presidente infine ha aperto una parentesi ringraziando i fratelli Galleni, che sono riusciti a intitolare un parco, nelle vicinanze del tracciato del circuito di Montenero

a Dado Andreini, personaggio simbolo nel mondo del Rally. Un ricordo importante per non dimenticare il passato che ci ha indirizzati e guidati fin qui, sottolinea Fiorillo, sotto le ali del grande maestro ‘Dado’.

La parola passa poi al Vice presidente di Aci Livorno, Riccardo Heusch, che ha spiegato un nuovo strumento che sarà installato su tutte le vetture. Un nuovo sistema di SOS istantaneo per la richiesta di soccorso medico, che comporta la sospensione, in automatico, della prova speciale. Chiedendo ai piloti di farne buon uso e di premere il suddetto pulsante solo in caso di effettivo bisogno per non creare interruzioni inutili. Da quest’anno ci sarà, probabilmente, anche il sistema Car to Car, quando una macchina si ferma e ostruisce la sede stradale può segnalarlo alla macchina che arriva.

Interviene poi il Presidente di Aci Livorno Sport, Luciano Fiori, sempre propositivo e attivo per mantenere sulla cresta dell’onda le gare automobilistiche elbane. Fiori ringrazia Aci Livorno e tutto il consiglio con il quale permane questo grande rapporto di collaborazione che ci rende orgogliosi.

Per quanto riguarda il Rallye Elba, prosegue Fiori, quest’anno siamo arrivati alla 58° edizione e nonostante lo spostamento delle date, da aprile a maggio, rimane il nostro impegno costante e performante per portare avanti un buon lavoro di squadra. Stiamo cercando di coinvolgere più Comuni possibili, partendo da Porto Azzurro, per portare e ampliare sul territorio elbano le nostre gare automobilistiche. Continua inoltre, prosegue Fiori, anche il nostro impegno per la promozione del territorio elbano, e anche per quanto riguarda il flusso turistico che ogni anno e per due stagioni consecutive, maggio e settembre, riusciamo a portare sull’sola.

Concluso il discorso di Luciano Fiori si è passati alla premiazione dei vincitori del Campionato Sociale AC Livorno. Sono stati premiati i primi tre classificati nelle categorie “1° e 2° Conduttori Rally” e “1°e 2° Conduttori Regolarità”. Premiati inoltre gli equipaggi femminili, con le prime classificate nelle categorie “1° e 2° Conduttori Rally equipaggi femminili” e “2° Conduttori Regolarità equipaggi femminili”. E’ stato consegnato un premio alle scuderie (GRT RALLY, PRORACING, RACE ELBA E SCUDERIA FALESIA) e anche un premio per le altre specialità (SALITA e CROSS COUNTRY).

Infine è stato consegnato un ricordo a tutti i protagonisti.

Di seguito la lista dei vincitori:

CATEGORIA 2° CONDUTTORI RALLY

3° CLASSIFICATA – Bubola Irene

2° CLASSIFICATO – Mei Alberto

1° CLASSIFICATO – Amato Marco

CATEGORIA 1° CONDUTTORI RALLY

3° CLASSIFICATO – Pierulivo Leonardo

2° CLASSIFICATO – Giudicelli Giuseppe Massimo

1° CLASSIFICATO – Mariotti Riccardo

CATEGORIA 2° CONDUTTORI REGOLARITA’

3° CLASSIFICATO – Androvandi Cristiano

2° CLASSIFICATO – Topi Andrea

1° CLASSIFICATA – Nicolini Susanna

CATEGORIA 1° CONDUTTORI REGOLARITA’

3° CLASSIFICATA – Zazzeri Barbara

2° CLASSIFICATO – Tattini Andrea

1° CLASSIFICATO – Ricci Roberto

CATEGORIA 2° CONDUTTORE RALLY EQUIPAGGI FEMMINILI

1° CLASSIFICATA – Bubola Irene

CATEGORIA 1° CONDUTTORE RALLY EQUIPAGGI FEMMINILI

1° CLASSIFICATA – Fedi Paola

CATEGORIA 2° CONDUTTORE REGOLARITA’ EQUIPAGGI FEMMINILI

1° CLASSIFICATA – Nicolini Susanna

CATEGORIA 1° CONDUTTORE REGOLARITA’ EQUIPAGGI FEMMINILI

1° CLASSIFICATA – Zazzeri Barbara

