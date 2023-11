Premio Capanna alla Mayor Von Frinzius e alla sassofonista Ponzuoli

Nel corso dell'iniziativa saranno premiati una giovane sassofonista Larissa Ponzuoli, 19 anni, allieva del Conservatorio Mascagni, e la compagnia Mayor Von Frinzius, compagnia teatrale inclusiva, attiva a Livorno sin dal 1997 e diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini

Domenica 3 dicembre alle ore 18 all’interno dell’auditorium del conservatorio Pietro Mascagni di Livorno si svolgerà la prima edizione del Premio Giovanni Capanna. Giovanni è stato un imprenditore livornese, Console di Svezia, attivo nello scoutismo dell’Agesci sia dalla giovane età, musicista appassionato e attore formatosi con Gigi Proietti, presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, Teatro Brancaccio di Roma.

Nel giorno in cui ricorrono i due anni dalla prematura scomparsa di Giovanni la sua famiglia ed i suoi amici vogliono ricordarlo con una serata dedicata alla musica e al teatro, arti tanto amate da Giovanni, istituendo un premio in denaro per giovani artisti di talento, con l’auspicio che tale premio si rinnovi poi ogni anno.

In nome di Giovanni verrà fondata prossimamente una Organizzazione di volontariato che si occuperà di valorizzare giovani artisti di talento e di promuovere altre iniziative di solidarietà.

