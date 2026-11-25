Premio Giovanni Capanna a Eleonora La Greca

Sabato 28 novembre, alle ore 17, l'Auditorium del Conservatorio Mascagni ospiterà la quarta edizione del Premio Giovanni Capanna. Tra i protagonisti Eleonora La Greca, studentessa del Biennio di Canto Jazz sotto la guida della professoressa Federica Gennai

Torna al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno il Premio Giovanni Capanna, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è per sabato 28 novembre 2026, alle ore 17, presso l’Auditorium del Conservatorio, in via Galileo Galilei 40, con un pomeriggio dedicato alla musica, al teatro e alla valorizzazione dei giovani talenti. L’iniziativa è promossa dall’associazione di volontariato Con Giovanni ODV, nata nel 2024 per volontà della famiglia e degli amici di Giovanni Capanna, con l’obiettivo di mantenerne vivo il ricordo attraverso le sue grandi passioni artistiche e sostenere i giovani talenti del territorio e la ricerca scientifica. A ricevere il riconoscimento per la musica sarà Eleonora La Greca, allieva di Canto Jazz della professoressa Federica Gennai presso il Conservatorio Mascagni, dove attualmente frequenta il Biennio. La giovane cantante sarà presentata al pubblico proprio dalla sua docente, prima di esibirsi accompagnata al pianoforte da Federico Monzani. Accanto a lei sarà premiato Lorenzo Traversari, educatore e ideatore dello spettacolo teatrale Da Quei Ragazzi, dedicato ai temi dell’inclusione e della disabilità.

Eleonora La Greca: il percorso musicale

Nata a Pisa nel 2002, Eleonora La Greca ha intrapreso il proprio percorso musicale conseguendo il Diploma Pre-accademico in clarinetto presso il Conservatorio Pietro Mascagni e successivamente il Diploma di Canto di livello avanzato all’Accademia Artisti di Milano. Ha quindi proseguito la propria formazione al Mascagni, dedicandosi allo studio del Canto Jazz sotto la guida della professoressa Federica Gennai, con la quale porta avanti il proprio percorso di perfezionamento nell’ambito del Biennio. Parallelamente agli studi musicali, è iscritta al corso di Economia e Commercio dell’Università di Pisa. Nel corso della sua formazione ha maturato esperienze concertistiche sia come clarinettista sia come cantante, affiancate da attività di registrazione in studio a Livorno, Firenze, Milano e Pisa. Nel 2025 ha inoltre conquistato il secondo posto alle selezioni regionali del Premio Soroptimist. In occasione della premiazione, Eleonora La Greca si esibirà accompagnata al pianoforte da Federico Monzani, proponendo quattro brani:

I Remember Clifford – Benny Golson

When Morning Comes (Jasmine) – James Black / Diane Louie

Queen – Jessica Ellen Cornish / Darryl Pearson Jr.

What Are You Doing the Rest of Your Life? – Michel Legrand / Alan e Marilyn Bergman

Un premio che sostiene i giovani e la ricerca

Il Premio Giovanni Capanna rappresenta anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle finalità solidali dell’associazione Con Giovanni ODV, che affianca al sostegno dei talenti artistici e musicali del territorio l’impegno a favore della ricerca sul tumore al pancreas in fase metastatica. In particolare, l’associazione sostiene il progetto di ricerca GemPred ed effettua una donazione annuale all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Durante la manifestazione sarà possibile aderire all’associazione con una quota di 25 euro. L’ingresso alla cerimonia e al concerto è libero.

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