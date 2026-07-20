Premio Labrone 2025 a Luca Collodi

Nel corso della tradizionale Festa d'Estate, il Lions Club Livorno Host ha consegnato il riconoscimento al caporedattore di Radio Vaticana - Vatican News per il prestigioso percorso professionale. Raccolti inoltre quasi 600 euro a favore del Servizio Cani Guida Lions

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale Festa d’Estate del Lions Club Livorno Host, appuntamento che ha inaugurato il nuovo anno lionistico guidato dalla presidente Daniela Becherini e che ha riunito soci, amici e ospiti in un clima di partecipazione, amicizia e condivisione. La serata ha rappresentato un momento significativo per riaffermare lo spirito del Lions Club, da sempre impegnato nella promozione dei valori del servizio, della solidarietà e della vicinanza alla comunità. Momento centrale dell’incontro è stata l’assegnazione del Premio Labrone 2025 a Luca Collodi, giornalista livornese e attuale caporedattore di Radio Vaticana – Vatican News, riconosciuto per il suo lungo e prestigioso percorso professionale nel mondo dell’informazione e per la capacità di raccontare eventi, persone e realtà con equilibrio, competenza e profonda sensibilità umana. Il Premio Labrone, istituito dal Lions Club Livorno Host e dedicato alle personalità livornesi che si sono distinte per meriti professionali e umani, negli anni è stato conferito a 47 grandi labronici. Nato a Livorno, dove ha frequentato il Liceo Classico, Luca Collodi ha costruito una carriera giornalistica di rilievo internazionale, seguendo come inviato importanti eventi religiosi, sportivi e geopolitici, compresi i viaggi apostolici dei Pontefici, i campionati mondiali di calcio, le Olimpiadi invernali e scenari di guerra come Sarajevo, Kosovo e Ucraina. Nel 2017 ha ricevuto il Premio “Naxos Cavalluccio Marino” per la comunicazione.

Una particolare curiosità accompagna inoltre il suo nome: Luca Collodi vanta la comunanza del cognome con il nome d’arte del celebre autore di Pinocchio, Carlo Lorenzini. La tradizione familiare ricorda infatti che un suo antenato, Alessandro, nel 1451 ricoprì a Collodi la carica di Gonfaloniere di Giustizia. Il riconoscimento del Lions Club Livorno Host ha voluto sottolineare non soltanto la qualità del suo lavoro giornalistico, ma anche la capacità di raccontare il mondo con rigore, attenzione alle persone e senso di responsabilità civile, interpretando pienamente il motto Lions “We Serve”. Ospite d’eccezione della serata è stata inoltre Elisabetta Savigni Ullmann, interprete ufficiale di fama internazionale e storica traduttrice alla Casa Bianca, che ha affiancato diversi Presidenti degli Stati Uniti, tra cui Barack Obama. Per i suoi straordinari successi professionali e per il prestigio portato alla città di Livorno, l’ex presidente Lions Andrea Pardini le aveva conferito il Premio Labrone nel 2023. La sua presenza ha rappresentato un ulteriore momento di valore e testimonianza per la serata. Nel corso dell’evento la presidente Daniela Becherini ha voluto dedicare un momento particolare alle donne Lions, riconoscendo il contributo delle socie e delle signore Lions che, con partecipazione, sostegno e condivisione, accompagnano le attività del Club e la realizzazione dei service. Per l’occasione è stato proposto un momento dedicato alla valorizzazione della femminilità e al piacere di sentirsi speciali attraverso i gioielli presentati da Patrizia Galleni e dal suo staff, in collaborazione con le signore presenti. Una collana della Gioielleria Patrizia Galleni è stata messa a disposizione del Club per una raccolta fondi che ha raccolto quasi 600 euro, destinati al Servizio Cani Guida Lions, importante progetto a sostegno delle persone non vedenti. La serata ha avuto anche un momento di spettacolo e amicizia con la partecipazione degli amici del Lions Club Pisa Certosa e del gruppo “Crocchio Goliardi Spensierati”, storica realtà del teatro vernacolare e goliardico pisano, che ha animato l’incontro con ironia e tradizione, rafforzando il legame di amicizia tra le comunità di Livorno e Pisa. La Festa d’Estate si è conclusa in un clima di rinnovata amicizia e con la conferma dell’impegno del Lions Club Livorno Host nel promuovere iniziative capaci di unire cultura, solidarietà e servizio a favore della comunità.

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