Premio Rotonda, come iscriversi

Il tema del concorso sarà: “La rotonda come luogo storico di artisti”. Iscrizioni entro il 20 settembre

Il Premio Rotonda, giunto alla 68esima edizione è un concorso artistico a premio, animato dallo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea e l’ispirazione artistica che storicamente caratterizza il luogo della Rotonda di Ardenza a Livorno. L’estemporanea avrà luogo alla Rotonda Carlo Azeglio Ciampi il 1 ottobre dalle 9 alle 16 e la partecipazione è aperta a tutte le artiste e artisti di ogni nazionalità e senza limiti di età. Livorno per un giorno intero godrà della presenza simultanea di artisti di opere di grafica, pittura, fotografia, video, scultura, performance e installazioni, anche se il calendario di eventi è fitto e si estende su tre giorni. L’estemporaneità ha un significato metaforico di presenza simultanea e restituzione di un diverso sentire in un medesimo luogo. Le artiste e gli artisti onoreranno il tempo concesso, donando al pubblico un’esibizione continua per la durata di un giorno.

Un dono per i passanti e per la città, essere così vicini agli artisti, al loro immaginario e al loro dare forma unica alle cose. Gli spettatori avranno l’occasione rara di assistere all’evoluzione in fieri di processi creativi. Il tema del concorso sarà: “La rotonda come luogo storico di artisti”. La rotonda, piccolo polmone di ombra e di arte, grazie alla formula della estemporaneità e alla forma circolare del luogo, darà modo agli artisti e agli spettatori di sentirsi inseriti, coinvolti e in comunione con uno spazio di condivisione di esperienze estetiche; di sentirsi sospesi pur essendo radicati all’interno di una città. Per partecipare sarà necessario compilare un form di iscrizione e il versamento di una quota di iscrizione del valore di 20 euro, entro e non oltre il 20 settembre.

Regolamento e modulo di iscrizioni disponibili all’indirizzo https://www.fondazionetrossiuberti.org/news/premio-rotonda-2022-partecipa-al-concorso-artistico/

L’organizzazione è sempre disponibile per ogni dubbio e chiarimento all’indirizzo mail [email protected].

