Premio Rotonda, sì allo storico appuntamento in una veste completamente rinnovata

Dal 30 settembre al 2 ottobre dibattiti, estemporanee ed esposizioni. Tra le novità video e installazioni. Con non poche polemiche, per l'organizzazione entra per la prima volta in scena la Fondazione Trossi Uberti

di Giulia Bellaveglia

“Gli ultimi due anni hanno visto un’interruzione del Premio Rotonda. Nella presentazione degli eventi estivi 2022 affermammo che l’intenzione era quella di mettere in piedi il Premio Rotonda 2022, tanto è vero che nel bilancio della cultura avevamo inserito una quota importante di 20mila euro. Poi, ad un certo punto, per la precisione il 25 maggio, Ro-Art, l’associazione che storicamente organizzava l’evento ci ha fatto sapere che, alla luce delle informazioni raccolte, suo malgrado, si trovava costretta a rinunciare all’organizzazione a cui si era candidata nell’ambito della manifestazione di interesse indetta. Al di là delle motivazioni, da quel momento il nostro impegno si è mosso verso il riallacciare il filo interrotto dal Covid e l’idea che ci è venuta è stata quella di coinvolgere la Fondazione Trossi-Uberti. È arrivato un sì condito da un po’ di preoccupazione sull’avvicinarsi a una manifestazione con una grande tradizione storica come questa. Abbiamo pensato che l’importante fosse ripartire, seppur con un’edizione non classica, ma con un seme che mettiamo su una nuova idea su cui abbiamo investito”.

Così il sindaco Luca Salvetti apre la conferenza stampa dedicata al Premio Rotonda 2022. Un incontro complesso durato più di un’ora, in cui non sono mancate alcune polemiche da parte di storici partecipanti che, a loro dire, se a tempo debito fossero stati messi a conoscenza della situazione, si sarebbero mossi per organizzare personalmente la manifestazione. L’evento è invece andato nella direzione di una gestione da parte della Fondazione Trossi Uberti che, per tante cause di forza maggiore, ha dovuto mettere in piedi un’estemporanea, sempre negli spazi della Rotonda d’Ardenza, di pochi giorni praticamente agli inizi di ottobre (dal 30 settembre al 2 ottobre) e non ad agosto per un arco di tempo più lungo, come di consueto. “I momenti di crisi spesso diventano opportunità, un punto da cui ripartire – spiega la presidente della Fondazione Libera Capezzone – L’edizione è una sorta di numero zero anche per il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione. Per una serie di impegni già previsti negli spazi e per le elezioni non siamo riusciti ad organizzare niente di più duraturo. Saranno coinvolti pittori ma anche nuove forme visive ed espressive quali video e installazioni e ci sarà un tema a cui attenersi: la Rotonda e i livornesi. Il venerdì ci sarà un dibattito con la commissione sulla storia della pittura livornese, sul futuro e sui personaggi illustri che hanno partecipato alla precedenti edizioni. Il sabato ci sarà l’estemporanea vera e propri: ai pittori verrà assegnato un luogo ed un numero, i video artisti avranno a disposizione una sala multimediale e le performance saranno replicate in più orari. La domenica invece, le opere selezionate e quella vincitrice, che porterà a casa un premio dal valore di 2mila e 500 euro, verranno esposte negli spazi di Villa Trossi Uberti. Quello che cerchiamo è un dialogo per cercare di fare sempre meglio”. La parola passa poi all’assessore alla cultura Simone Lenzi, a cui spetta il difficile compito di spiegare come si è arrivati al compromesso per la realizzazione dell’evento. “Il 2016 è stato l’ultimo anno in cui il Premio Rotonda ha avuto un contributo considerevole dall’amministrazione comunale, 10mila e 500 euro. Da quel momento c’è stato un allenamento nel rapporto tra Premio e amministrazione, fino al 2019 in cui Ro-Art si è offerta di organizzare il Premio senza costi per il Comune. Questo racconta il percorso di un qualcosa in cui la città si riconosceva sempre più difficilmente e che sempre di più tendeva all’autoreferenzialità. A marzo facciamo quindi una scelta: un bando di evidenza pubblica, cercando qualcuno disposto a fare una proposta. Un’esigenza dettata da una considerazione di partenza molto semplice: a fronte del fatto che non c’era più un contributo significativo, il Premio si sosteneva con le quote di iscrizione. Questo ha una controindicazione: se vogliamo che il Premio sia rappresentativo del meglio che la città propone dal punto di vista artistico, il criterio non può essere quello che chi ha i soldi si iscrive. Infatti accanto ai bravi pittori, c’era stata ultimamente una qualità altalenante. Dopo il rifiuto di Ro-Art ho avanzato proposte su come andare avanti e ho avuto risposte da più parti che mi invitavano a lasciar stare. Ma non ho ascoltato nessuno. Non poteva essere disperso un patrimonio del genere. Non si poteva buttare tutto via. E allora, nonostante i tempi strettissimi, abbiamo deciso di investire 24mila e 400 euro, una cifra notevole. Poi abbiamo pensato che il Comune ha una Fondazione di scopo, con una storia importante, la Trossi-Uberti, che abbiamo ritenuto essere lo strumento migliore per provare a fare una specie di numero zero. Una ripartenza. Siccome ci crediamo molto il Comune di Livorno ha depositato il marchio, pertanto d’ora in poi, il Premio Rotonda è un marchio ufficiale. Il punto importante, da cui nasce l’idea dell’estemporanea, è quello di restituire alla città cosa vuol dire avere a che fare con un’opera d’arte, costruire un’opera d’arte”.

Le iscrizioni al Premio sono aperte a tutti senza alcun limite d’età, non sono previste vere e proprie categorie, ma indicazioni su ciò che gli artisti verranno a fare. Il bando e i moduli per candidarsi saranno disponibili a breve sul sito www.fondazionetrossiuberti.org, sul quale sarà possibile effettuare l’iscrizione. In alternativa sarà possibile contattare la segreteria negli orari di apertura.

Condividi: