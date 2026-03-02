Prende il via il Marzo Donna. Un mese di consapevolezza e partecipazione

di Martina Romeo

Percorsi guidati, giornate di workshop, concerti, commemorazioni, presentazioni, incontri su prevenzione e sicurezza. Queste solo alcune delle tante attività previste dal Marzo Donna 2026 del Comune di Livorno, iniziato questa mattina con la presentazione del calendario degli appuntamenti al Centro Donna in Largo Strozzi 3. Un mese di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti per promuovere una riflessione collettiva su diritti, parità e cambiamento culturale che non celebra solo la Giornata Internazionale della Donna, ma mette al centro il costante impegno delle tante realtà del terzo settore, delle istituzioni e degli enti livornesi che promuovono la parità di genere e contrastano la violenza sulle donne. “Lo dico con estrema sincerità, sono veramente orgogliosa del bellissimo lavoro prodotto – apre la conferenza la vicesindaca, Libera Camici – Il ricco calendario realizzato per il Marzo Donna è vera e propria testimonianza di quanto l’organizzazione del Centro Donna abbia prodotto in termini di opportunità per la città. Un qualcosa che ben si evince dalle diverse iniziative, frutto del lavoro delle tante realtà associative che cogestiscono il Centro e delle altre associazioni che collaborano con lo stesso alla promozione di eventi culturali che guardano alla sfera femminile. Un’occasione che, anche attraverso momenti di confronto, condivisione e riflessione, rappresenta sicuramente un valore aggiunto di arricchimento per tutta la comunità”. In occasione del Marzo Donna 2026 verrà inoltre inaugurato, a partire dal 10 marzo, il nuovo Sportello Antiviolenza gestito dal CAV Randi. Situato al Centro Donna, lo sportello rappresenterà un luogo di ascolto, informazione e orientamento per le donne vittime di violenza e assicurerà colloqui professionali (riservati e sicuri) grazie alla collaborazione di operatrici adeguatamente formate sul tema della violenza di genere. Il nuovo Sportello Antiviolenza, attivo il martedì mattina dalle 10 alle 12, offre così ulteriori servizi rispetto a quelli svolti dal Front office interno allo stesso Centro, il quale propone a tutte le donne informazioni sulle attività e sugli eventi programmati, orientamento sul territorio e, in caso di necessità, fissa appuntamenti per supporto e orientamento legale o psicologico. Ciò anche in assenza di situazioni di violenza.

Presenti alla conferenza, oltre alla vicesindaca, anche Silvia Bartoli, responsabile Ufficio per le Pari Opportunità e la Tutela dei diritti; Sonia Manetti, coordinatrice del Centro Donna; Daniela Vianelli di Coop Itinera e Maria Teresa Vitali per l’associazione Randi. “La realizzazione di questa iniziativa ci è subito sembrata giusta – interviene Vitali – Questo Centro Donna, in passato, è stato gestito da un’associazione non più presente che svolgeva, però, anche un lavoro di centro antiviolenza. Motivo per cui molte donne continuano ad arrivare qui. In questa confusione c’è quindi tanta necessità di avere nello stesso Centro Donna un piccolo spazio dedicato, uno sportello antiviolenza. Non saranno sicuramente le due ore di apertura dello stesso a cambiare la situazione, ma il Centro Antiviolenza in Piazza XX settembre rimane e là verranno offerti anche altri servizi”. Nel corso della conferenza è stato inoltre annunciato il trasferimento a Bibbona, dal 15 marzo, della mostra “Donne che fotografano donne”, realizzata per Effetto Venezia e ancora oggi allestita presso il Centro. “Un’occasione di collaborazione con il comune di Bibbona che accettiamo volentieri”, tengono a sottolineare le presenti. La maggior parte delle iniziative avrà luogo presso il Centro Donna, fatta eccezione per la proiezione del film “Il mio nome è Nevenka” di venerdì 20 marzo che avverrà, invece, presso il CESVOT in via Fagiuoli 3. Il primo appuntamento della rassegna, “Le riviste delle donne al Centro”, sarà martedì 3 marzo alle 17 allo stesso Centro Donna e sarà a cura dell’associazione di Evelina De Magistris. Per ulteriori informazioni relative al programma visitare il sito del Comune di Livorno, scrivere alle email [email protected] / [email protected] o contattare il numero 0586/824304 (accessibile il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18).

Condividi:

Riproduzione riservata ©