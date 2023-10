Presentata la 12ª edizione di Harborea a Villa Mimbelli

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre la mostra-mercato di piante, erbe, fiori, ortaggi, spezie e sementi organizzata da Garden Club Livorno, Comune di Livorno e curata da Paola Spinelli: 87 espositori di cui 20 per la prima volta in città, incontri letterari e laboratori. Per prezzi e info: www.harborea.com

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la 12ª edizione, Harborea”, la mostra-mercato di piante, erbe, fiori, ortaggi, spezie e sementi organizzata da Garden Club Livorno, Comune di Livorno e curata da Paola Spinelli. Una tra giorni a Villa Mimbelli, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, per un totale di 87 espositori, di cui 20 per la prima volta in città, con un’offerta ricchissima e variegata: dagli alberi ornamentali ai frutti antichi, passando per le piante carnivore per arrivare alle cosiddette “piante dimenticate” perché meno note. “L’obiettivo – spiega la presidente del Garden Club Marcella Montano Musetti – è quello di portare un giardinaggio di alta qualità a Livorno. Il ricavato sarà interamente devoluto al Comune per eventuali restauri o per altre iniziative. Siamo fieri di presentare quella che viene considerata una delle più belle mostre del settore in Italia”.”Per quest’anno – aggiunge Spinelli – volevamo lanciare il messaggio dell’ecosostenibilità attraverso esperienze di contatto e di crescita personale. Inoltre, ci siamo impegnate nel riuscire a ricordare ai bambini mestieri ormai dimenticati”. Come di consueto, non mancheranno i tradizionali incontri del “Caffè letterario” sul tema “Mille e…un giardino”, ispirati al libro di racconti orientali “Le mille e una notte”, e i laboratori gratuiti per grandi e piccoli. “Una manifestazione – commenta l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – tra le più pregevoli. Un marchio capace di portare Livorno fuori dalla città attraverso una qualità elevata e un programma ricco che mobilita presenze turistiche”. “Sarà l’occasione – afferma l’assessore alla cultura Simone Lenzi – per vedere un parco con occhi diversi e per visitare il Museo Fattori che, in ottobre, ospiterà una piccola esposizione di Ermenegildo Bois, un artista curioso e interessante. Quando si riesce a fare sistema, le cose funzionano bene”. Per tutta la durata della manifestazione al padiglione Harborea saranno visibili giardini in miniatura che potranno essere votati dai visitatori per premiare “il giardino più bello”. L’esposizione è visitabile il venerdì dalle 14.30 alle 19, il sabato dalle 9.30 alle 22.30 e la domenica dalle 9.30 alle 19. Per informazioni, programmi e dettagli completi delle iniziative è possibile consultare il sito www.harborea.com.

