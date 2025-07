Presentata la 15ª edizione del Livorno Music Festival

Da venerdì 15 agosto a domenica 7 settembre oltre 200 artisti da tutto il mondo per una rassegna internazionale che unisce formazione, paesaggio e grandi emozioni. Concerti anche all’Elba, a Capraia, Suvereto e Pontedera. Salvetti e Rafanelli: "Evento irrinunciabile"

di Giulia Bellaveglia

Da venerdì 15 agosto a domenica 7 settembre torna uno degli appuntamenti culturali più amati della città: il “Livorno Music Festival and Summer Academy”, giunto alla sua 15ª edizione. Organizzato dall’Associazione Amici della Musica e sostenuto da 22 partner, il Festival conferma la propria vocazione internazionale e il forte legame con il territorio, aprendosi quest’anno anche a nuove tappe: oltre ai luoghi simbolo di Livorno, gli eventi si terranno anche a Suvereto, Pontedera e – per la prima volta – nelle isole d’Elba e Capraia. “Questa manifestazione – dice l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – è un atto di bellezza e resistenza, un palco dove le differenze generazionali, culturali e professionali dialogano attraverso il linguaggio universale della musica. È un orgoglio che questo accada nella nostra città, simbolo di libertà e convivenza”. Il programma è imponente: 26 concerti, quasi tutte produzioni originali, con oltre 200 artisti, di cui 60 di fama internazionale, 100 giovani talenti da più di 30 Paesi e un’orchestra ospite di 50 elementi. Repertorio ampio e trasversale, dalla musica da camera – vero cuore della manifestazione – al melodramma, dal cinema alla musica popolare, dalla contemporanea al tango, passando per jazz, pop, rock e canzone d’autore. Immancabili gli omaggi alle grandi ricorrenze: da Fattori a Ravel, da Shostakovich a Berio. “Vogliamo offrire un’esperienza immersiva – spiega il direttore artistico Vittorio Ceccanti – in cui la musica incontra la storia e il paesaggio. La rassegna cresce ogni anno, e nel 2025 celebriamo un traguardo importante, con numeri che ci collocano tra i primi festival storici italiani per qualità artistica. La Summer Academy è il cuore formativo del progetto: oltre 350 giovani selezionati tra più di 500 iscritti, provenienti da tutto il mondo, si confrontano ogni giorno con grandi maestri in un passaggio generazionale che si concretizza anche sul palco”. “Questo Festival – afferma il sindaco Luca Salvetti – è un appuntamento irrinunciabile per Livorno. È tradizione e motore culturale, ma non possiamo ignorare le preoccupazioni del settore per i tagli ai finanziamenti. Il Livorno Music Festival ha confermato il sostegno ministeriale, ma serve una risposta compatta dei territori per difendere la cultura”. I biglietti sono disponibili sul luogo dei concerti e in prevendita su Vivaticket. Tutti i dettagli sul programma e le location sono consultabili sul sito ufficiale www.livornomusicfestival.com.

Condividi:

Riproduzione riservata ©