Presentata la 2ª edizione di Articolo 33 alla Terrazza

Organizzato da Confsport Confcommercio, l'evento si svolgerà dal 20 al 22 settembre confermando Livorno come polo centrale per lo sport e la cultura in Toscana e vedrà anche la partecipazione di 20 classi. Damiano Bani: "Un'occasione perfetta per coinvolgere la cittadinanza e rafforzare il legame tra sport, cultura e territorio". Inaugurazione venerdì 20 settembre alle 10

Con una conferenza stampa nella sede di via Serristori 15 è stata presentata la seconda edizione di Articolo 33, una rassegna che unisce sport e cultura del movimento, organizzata da Confsport Confcommercio Livorno. L’evento si terrà presso la suggestiva Terrazza Mascagni, dal 20 al 22 settembre confermando Livorno come polo centrale per lo sport e la cultura in Toscana. Damiano Bani, presidente provinciale di Confsport Confcommercio Livorno, a nome di tutto il gruppo dell’associazione, ha voluto ringraziare tutti i partner, gli sponsor e i patrocinanti che hanno contribuito all’organizzazione e al successo dell’iniziativa: “Il loro entusiasmo e impegno costante sono stati determinanti per realizzare un evento di tale portata”, ha dichiarato Bani. “L’importanza di un evento come Articolo 33 va ben oltre il semplice divertimento del pubblico” continua Bani, “anche se, nelle 3 giornate sulla Terrazza, sarà abbondante anche il divertimento. Lo sport non solo migliora la salute fisica e mentale, ma favorisce anche l’inclusione sociale e lo sviluppo delle giovani generazioni”. Articolo 33 vuole sensibilizzare sul tema delle dipendenze digitali, un fenomeno in forte crescita soprattutto tra i giovani, e strettamente legato a problemi di sedentarietà e salute. Livorno, attraverso questa manifestazione, lancia un messaggio forte: la prevenzione e l’educazione allo sport sono fondamentali per contrastare queste nuove sfide. “Livorno, città da sempre legata allo sport per il profondo radicamento delle discipline sportive nel tessuto sociale”, aggiunge il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli, “si conferma protagonista con una manifestazione che mira a sensibilizzare il pubblico verso stili di vita sani e attivi. Un’occasione perfetta per coinvolgere la cittadinanza e rafforzare il legame tra sport, cultura e territorio”. Per il Comune di Livorno, che ha dato il suo patrocinio all’iniziativa, ha partecipato Rocco Garufo, Assessore al Commercio e al Turismo di Livorno, che di Articolo 33 ha sottolineato anche l’aspetto di visibilità e di attrattività per i visitatori della città. Giovanni Giannone, Delegato provinciale CONI, ha riportato che dopo il Covid si è ridotto il numero di giovani che praticano sport. Anche nell’ottica di invertire la tendenza, l’edizione 2024 di Articolo 33 vedrà la partecipazione delle scuole: le mattinate di venerdì e sabato sono infatti dedicate ai ragazzi e alle ragazze di elementari, medie e superiori, che potranno cimentarsi in tutte le attività ludiche e sportive presenti sulla Terrazza. L’adesione massiccia di oltre 20 classi, secondo la referente degli Istituti scolastici della provincia di Livorno Ilaria Chirici, è dimostrazione di come il mondo della scuola sia sensibile e consapevole del ruolo del movimento per salute ed educazione complessiva dei giovani. Sara Salvini, rappresentante di Sport e Salute SpA, che promuove per conto del Governo l’attività fisica e i corretti stili di vita, ha evidenziato il ruolo sociale e pedagogico dello sport, la cui accessibilità per tutti è stimolo all’aggregazione e al benessere. Sul binomio sport-salute Generali Agenzia di via Cairoli Livorno, tra gli sponsor dell’iniziativa fin dalla sua prima edizione, ha ribadito il suo sostegno a Articolo 33, mettendo a disposizione servizi specifici e agevolati per associazioni, società e club che prendono parte all’evento. Sarà presente, tra molti altri, lo stand della Croce Rossa Italiana Comitato di Livorno, che si occuperà, insieme a Azienda USL Toscana Nord Ovest e al Comitato Infermieri Volontari C.R.I. anche di prevenzione, screening, sensibilizzazione alle donazioni di sangue, organi e tessuti. Ilaria Mannelli ha illustrato il logo del discobolo con in mano il cellulare, e ha portato l’adesione di Sillabe alla mission di Articolo 33. Sono stati ringraziati, oltre ai già citati, gli sponsor e partner: Fondazione SportCity, CIWAS, CISM, Sillabe, IES Innovative Energy Solutions, la rivista LoSport, Gigoni Arredamento, Pasticceria Labronica, Regione Toscana, il Comitato Paralimpico toscano.

Dove e quando:

Data: 20-21-22 Settembre 2024

Luogo: Terrazza Mascagni, Livorno

Ingresso libero

Inaugurazione: venerdì 20 settembre ore 10:00

Per gli aggiornamenti e per il programma completo, è possibile consultare la pagina ufficiale dell’evento su Facebook di Confsport Confcommercio Livorno.

