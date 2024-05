Presentata la 3ª edizione del Tuscany Medieval Festival

Dal 10 al 12 maggio in Fortezza Nuova una tre giorni di rievocazione e divulgazione storica, ma anche di mostre, giochi, attività per le famiglie e spettacoli dal vivo per celebrare il periodo medievale. Giuseppe Pugliese di White Company: “Abbiamo analizzato le esperienze estere e cercato di riportare le cose migliori a Livorno"

Presentata la terza edizione del Tuscany Medieval Festival, organizzato dall’associazione White Company Aps, in programma dal 10 al 12 maggio in Fortezza Nuova. Una tre giorni di rievocazione e divulgazione storica, ma anche di mostre, giochi, attività per le famiglie e spettacoli dal vivo per celebrare il periodo medievale. Giuseppe Pugliese di White Company: “Abbiamo analizzato le esperienze estere e cercato di riportare le cose migliori a Livorno. La nostra intenzione è quella di aprire a tutta la cittadinanza, di qualsiasi età”. Tra le novità principali dell’edizione 2024 la presenza del circuito internazionale di Buhurt (competizioni sportive di combattimenti medievali full-contact) che, organizzato da Magna Carta, presenterà la Giostra di Giovanni: un torneo a cui parteciperanno cavalieri e combattenti da molti paesi europei che sfideranno quelli italiani nei giorni di sabato e domenica. Un’altra novità di quest’anno è la collaborazione con le Gare Remiere Città di Livorno, che darà vita con la partecipazione di tutte le sezioni nautiche al primo Palio De’ Medici, dove le cantine si cimenteranno in sfide e dimostrazioni lungo i fossi della Fortezza dalle ore 19.00 del venerdì. Anche quest’anno, durante il pomeriggio del sabato, è previsto il corteo con tutti i trecento figuranti del Tuscany Medieval Festival che, dopo la benedizione dei cavalieri tipica davanti al duomo, sfileranno fino alla Fortezza Nuova. Sempre il pomeriggio del sabato sarà arricchito dall’immancabile giostra a cavallo, dove coraggiosi cavalieri si sfideranno uno contro uno senza esclusione di colpi. Tra i tanti gruppi da segnalare il concerto di domenica sera alle ore 20.45 del gruppo folk metal italiano Furor Gallico che, per la prima volta a Livorno, si esibirà con il nuovo album ‘Future to Come’. Inoltre, anche quest’anno verrà allestita e raddoppiata l’area artigianale con i migliori artigiani d’Italia e le loro officine attive a dimostrazione di antichi mestieri: dal fabbro ai sarti, fino alla realizzazione di ceramiche e molto altro.

