Presentata la Cena sulla Terrazza: attesi 500 ospiti

Sabato 27 giugno torna l'evento organizzato da Confcommercio Livorno. Ad accogliere ospiti da Livorno e tutta Italia saranno la presidente Marcucci e il direttore Pieragnoli. Nel menu budino di baccalà, risotto al profumo di mare, polpo briao con contorno e dessert per una serata in uno dei luoghi più suggestivi della città. "Sarà una scaletta di sapori". Prenotazioni aperte

Livorno si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Sabato 27 giugno, alle ore 20, l’iconica Terrazza Mascagni ospiterà l’edizione 2026 de “La Cena sulla Terrazza”, l’appuntamento realizzato da Confcommercio Livorno che anche quest’anno unirà convivialità, eccellenze gastronomiche del territorio e promozione della città. Saranno circa 500 gli ospiti attesi per un evento che, negli anni, si è consolidato come uno dei momenti più rappresentativi dell’estate livornese. Tavoli affacciati sul mare, il tramonto sulla costa e l’atmosfera unica della Terrazza faranno da cornice a una cena pensata per valorizzare il patrimonio territoriale, creando al tempo stesso uno spazio di incontro, relazioni e condivisione. Ad accogliere ospiti, istituzioni, imprenditori e cittadini saranno la presidente provinciale di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci, e il direttore generale Federico Pieragnoli, insieme alla dirigenza dell’associazione. “La sfida del prossimo triennio oltre ad aumentare le presenze turistiche, che già è come “distribuire” i croceristi. Chi continua a dire che a Livorno non c’è nulla rispondo che nel nostro portale eventi sul sito Visit Livorno ci sono 800 eventi l’anno tra pubblici e privati” ha aggiunto il coordinatore Lem Adriano Tramonti. Tra i partecipanti sono attesi rappresentanti del sistema Confcommercio provenienti da tutta la Toscana, amministratori comunali, provinciali e regionali, operatori economici e numerosi affezionati dell’iniziativa. Uno degli elementi più caratteristici della serata sarà ancora una volta il legame con il Palio Marinaro, che si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni. “Un connubio che rende l’evento profondamente radicato nella tradizione, perché intreccia la Cena a uno dei momenti più identitari della storia e della cultura popolare livornese, offrendo agli ospiti un’esperienza difficile da dimenticare. Ringrazio il Comune e Fondazione Lem che 4 anni fa hanno creduto nell’iniziativa. Molte città la organizzavano già e noi non potevamo rimanere indietro”, sottolinea Francesca Marcucci. Grande attenzione sarà dedicata alla proposta gastronomica, sviluppata nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana realizzato in collaborazione con Unioncamere Toscana e gestito da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che promuove esperienze legate all’identità enogastronomica e ai prodotti agroalimentari locali. La preparazione del menu sarà affidata all’Associazione Cuochi Livornesi, che proporrà piatti ispirati alla tradizione toscana e livornese. Fondamentale anche la collaborazione della Fondazione Caritas, che metterà a disposizione i propri spazi per le preparazioni. “Il menù è pensato per avere una scaletta di sapori”.

Il menu della serata (con abbinamento vini)

Gli ospiti potranno degustare un percorso gastronomico pensato per esaltare i sapori del territorio e del mare:

Aperitivo di ingresso

Antipasto: “Budino di baccalà con mousse di ceci”

Primo: “Risotto al profumo di mare”

Secondo: “Polpo briao”

Dessert: “Tramonto al cioccolato con riflessi di mandarino”. “Quadrotti al cioccolato a base di Pane Toscano DOP”

Numerose le realtà coinvolte nell’organizzazione e nel sostegno dell’evento: dai sommelier della Fisar Livorno al Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP, fino ai partner e alle imprese del territorio che contribuiranno con prodotti, esperienze e supporto organizzativo. Tra questi figurano Cairoli Hub – Generali via Cairoli, George Menaboni Srl, Loveco, SubGarden e diversi produttori presenti con specialità enogastronomiche e degustazioni. Tra le conferme spiccano Olio d’Autore, associazione che riunisce i produttori della Val di Cornia, il panificio Dino Domenici e L’Amaro Tamaro. Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno la partecipazione della distilleria pluripremiata Il Re dei Re di Fabio Elettrico, i vini della Famiglia Quartoni, l’acqua minerale Prinz, i prodotti Puratos e Zona, oltre al caffè New York. Accanto alla cena non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative pensate per coinvolgere ulteriormente il pubblico. Martini Gioielli, LTA Cooking Academy, Labrolens, Hotel Granduca, il ristorante La Barcarola e il ristorante Il Sottomarino metteranno infatti a disposizione premi e sorprese per un sorteggio finale. L’iniziativa può contare sul patrocinio del Comune di Livorno e di LEM, oltre alla compartecipazione di Vetrina Toscana, della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di Toscana Promozione Turistica, di FIPE Confcommercio e della Regione Toscana. “La Cena sulla Terrazza è diventata un appuntamento che riesce a mettere insieme promozione del territorio, socialità e valorizzazione delle nostre eccellenze”, dichiara il direttore generale Federico Pieragnoli. “Sarà una serata speciale in uno dei luoghi più belli del nostro territorio e desideriamo ringraziare tutte le istituzioni, le imprese e i partner che hanno scelto di sostenere questa iniziativa, rendendola possibile anno dopo anno. La Cena sulla Terrazza è diventata un fenomeno turistico ed è la cena di Livorno”.

Le prenotazioni sono aperte sul sito lacenasullaterrazza.it.

Costo di partecipazione: 55 euro.

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