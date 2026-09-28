Presentata la cinque giorni del FIPILI Horror Festival

Oltre 60 film da 13 Paesi, anteprime internazionali, europee e italiane, incontri, masterclass e appuntamenti letterari: dal 7 all’11 ottobre torna il festival ideato e diretto da Alessio Porquier e Ciro Di Dato. Manuel Agnelli tra gli ospiti

di Giulia Bellaveglia

Quindici anni di cinema, letteratura e incontri con appuntamenti sempre più internazionali. È la nuova edizione del “FIPILI Horror Festival”, in programma da mercoledì 7 a sabato 11 ottobre, con cinque giornate dedicate al cinema di genere e alle sue contaminazioni (clicca qui per leggere il programma completo). Ideata e diretta da Alessio Porquier e Ciro Di Dato, la manifestazione proporrà oltre 60 film, tra cortometraggi e lungometraggi, provenienti da 13 Paesi, oltre a 10 racconti del terrore selezionati tra gli oltre 130 ricevuti, con anteprime internazionali, europee e italiane. Ricco il parterre degli ospiti, a partire da Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento per la Migliore Canzone Originale di “Diabolik”, e Federico Zampaglione, regista e cantante, che domenica 11 ottobre alle 19 al Cinema 4 Mori presenterà in anteprima nazionale un estratto del nuovo “The Nameless Ballad”. Spazio anche a Edoardo Gabbriellini, con “La città dei vivi” mercoledì 7 alle 22, all’attore Dario Ballantini, protagonista venerdì 9 alle 19 della masterclass “Trasformare la Paura”, e agli scrittori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, attesi giovedì 8 alle 17. “Abbiamo creato una kermesse necessaria – afferma l’assessora alla cultura Angela Rafanelli -, in cui la paura è un sentimento da imparare ad accogliere come amico”. Il FIPILI conferma il Cinema Teatro 4 Mori e il Cinema La Gran Guardia, ma amplia gli spazi coinvolgendo anche il Museo della Città e lo storico Symphony Records Shop. “Cominciamo ad avere anteprime – spiega Porquier – che entrano poi nel circuito delle sale e persone che vengono dall’estero. Questo ci fa molto piacere”. Grande attenzione ai cortometraggi, con 40 opere in concorso, 12 internazionali e 28 italiane. Da quest’anno il premio principale prenderà ufficialmente il nome di Premio Federico Frusciante, in omaggio al critico cinematografico recentemente scomparso e storicamente legato al festival. Il programma alternerà proiezioni, maratone, masterclass, incontri letterari e appuntamenti musicali, mantenendo la contaminazione tra linguaggi. “Vogliamo distrarre anche un po’ da tutto ciò che ci circonda – aggiunge Di Dato – e riconoscerci tra noi, gli ‘idioti dell’orrore’, andando al cinema insieme a spaventarci solo sullo schermo o leggendo libri”. Confermata infine la vocazione itinerante con “On the road”, che porterà i film al Cinema La Compagnia di Firenze e al Cinema Arsenale di Pisa.

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