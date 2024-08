Presentata la Festa de L’unità 2024

Cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potete consultare il programma (provvisorio)

Il segretario Brilli: "Tanta la soddisfazione per le tempistiche con cui abbiamo organizzato un programma ricco che abbiamo intitolato Insieme per l’alternativa democratica". Dal 5 al 30 settembre incontri, interviste e dibattiti per un totale di 16 appuntamenti in 10 location e più di 70 relatori tra cui diversi esponenti del Pd nazionale e regionale. Inoltre, quattro cene sociali, aperitivi e momenti di intrattenimento con performance dal vivo, reading e vernacolo

di Sofia Mignoni

Dal 5 al 30 settembre nei circoli del Partito Democratico e in alcuni luoghi emblematici – dall’ex Cinema Aurora allo Chalet La Rotonda, dalla Bottega del Caffè a Villa Trossi Uberti – tra incontri, interviste, dibattiti e interventi di esponenti politici nazionali si svilupperà la Festa de l’Unità 2024. “Tanta la soddisfazione – ha detto il neo segretario dell’Unione Comunale di Livorno, Alberto Brilli, nel corso della conferenza stampa di stamattina – per le tempistiche con cui abbiamo organizzato quest’evento che ha un programma decisamente ricco e dettagliato”. Organizzata dall’Unione Comunale di Livorno, dalla Federazione territoriale del Partito Democratico, dalle Donne Democratiche e dai Giovani Democratici, la festa sarà un’occasione di riflessione e dialogo su tanti temi: dall’economia al lavoro, passando per la politica nazionale e internazionale con un focus molto importante sulla riforma dell’autonomia differenziata e le sue implicazioni in ambito sanitario. “Il titolo “Insieme per l’alternativa democratica” esprime la necessità di costruire un’idea alternativa a quella portata dal Governo ad oggi in carica – prosegue Brilli – L’impegno è stato massimo da parte di tutti i membri del partito e delle altre associazioni. Il filo conduttore di questo percorso è la promozione della pace non solo come segnale contro le guerre, ma anche per rinnovare il dialogo”.

“Anche quest’anno, a pochi mesi dalle passate elezioni, era importante tornare tra le persone e condividere con loro momenti e temi che accompagneranno poi il partito nel suo percorso sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia a livello locale – aggiunge Alessandro Franchi, segretario della Federazione territoriale del Partito Democratico – Il filo conduttore sarà quello che legherà sia questioni fondamentali per la città, come il porto, sia questioni centrali per la campagna politica del Partito Democratico. Questa è l’ultima festa che chiude la stagione della Federazione territoriale del PD, tutte le altre sono state molto partecipate e il mio augurio è che lo sia anche questa”. “In tutte le attività organizzate quest’anno si sente il senso di apertura che caratterizza il nostro partito – afferma Bernardo Taddei, portavoce di Giovani Democratici – Noi Giovani Democratici, come anche le rappresentanti di Donne Democratiche, ci siamo concentrati principalmente sulla questione del lavoro. Questa tematica ci ha sempre contraddistinto, già durante la scorsa legislatura abbiamo lavorato molto sui tirocini, per evitare che si creassero situazioni di sfruttamento, inoltre abbiamo fatto un lavoro anche con i rider”. “La città di Livorno, attraverso questa festa, può discutere tematiche diverse, ma che comunque sono legate indissolubilmente tra loro – conclude Rita Villani, portavoce di Donne Democratiche – Il tema delle donne e del lavoro ci sta particolarmente a cuore perché il nostro Paese in molti aspetti è ancora tanto arretrato”. Saranno 16 gli eventi e più di 70 relatori tra cui diversi esponenti del Partito Democratico a livello nazionale e regionale come: Laura Boldrini, Marta Bonafoni Susanna Camusso, Davide Gariglio, Valentina Ghio, Monia Monni, Arturo Scotto e Marco Simiani. Interverranno anche figure della politica regionale, della politica locale e docenti dell’Università degli studi di Pisa. In aggiunta ai vari incontri sono in programma quattro cene sociali di comunità, aperitivi e momenti di intrattenimento nelle giornate del 5, 7, 13 e 20 settembre con performance dal vivo, reading, vernacolo e altre esibizioni della tradizione culturale labronica.

