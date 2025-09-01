Presentata la Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017

Tre percorsi (cicloturistico, medio e granfondo) e centinaia di ciclisti attesi da tutta Italia per un evento che unisce sport, solidarietà e memoria ricordando le vittime dell’alluvione 2017 e celebrando la capacità di rinascita della comunità livornese. L'appuntamento, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Gruppo sportivo Carli Salviano Asd e si svolgerà domenica 7 settembre

di Giulia Bellaveglia

Presentata la terza edizione della “Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017”, in programma domenica 7 settembre con partenza e arrivo in via Gian Paolo Gamerra, zona Decathlon. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo sportivo Carli Salviano Asd, unisce sport e memoria: da un lato onora le vittime del tragico evento del 10 settembre 2017, dall’altro richiama i valori di resilienza e comunità che i livornesi hanno saputo esprimere dopo quella tragedia. “Finalmente – dice il sindaco Luca Salvetti – il ciclismo ha ricominciato a pedalare alla grande nel nostro territorio, e questo mi premeva particolarmente. Questo evento è nata tre anni fa e due anni fa è stato integrato nel programma delle iniziative per commemorare le vittime dell’alluvione. La risposta è stata immediata, con una partecipazione crescente di atleti e pubblico”. Tre i percorsi previsti: il cicloturistico di 57 km, il medio di 84 e la granfondo di 130. Il tutto con servizi per gli atleti (docce, pasta party, pacco gara, cronometraggio con chip) e la sicurezza garantita dalla Polizia Municipale. “Abbiamo voluto semplificare la logistica – spiega Alessio Freschi, referente del Gs Carli Salviano – per consentire agli iscritti di vivere la giornata senza spostamenti aggiuntivi: arrivi e parcheggi e tutto ciò che concerne la manifestazione si trova nell’area del Parco Levante, fino alla premiazione”. Quest’anno la gara entra anche nel circuito nazionale “Le Challenge”, richiamando ciclisti da tutta Italia: Sicilia, Trentino, e non solo. “Abbiamo già 33 donne iscritte – aggiunge Freschi – un segnale molto bello che ci rende orgogliosi”. “Siamo felicissimi – commenta il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – perché, dopo tempi bui, si torna a parlare di ciclismo in questa città. Non dimentichiamo quanto questa attività abbia rappresentato per il territorio. Inoltre, legare la sfida al ricordo del 10 settembre è un gesto importante: la memoria deve sempre appartenerci”. Non solo sport, ma anche solidarietà. Durante la presentazione il Circolo Arci Carli Salviano è stato omaggiato di una targa che ha ricordato quanto fu in prima linea per sostenere famiglie e soccorritori, preparando pasti e offrendo supporto nei momenti più drammatici. La competizione prenderà il via alle 8.30 (ritrovo ore 6.30). Per ulteriori informazioni: 353 427 6658, [email protected].

