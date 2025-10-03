Presentata la mostra Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita

Promossa dal Comune e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il sostegno di Fondazione Livorno, l'esposizione si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori e sarà visitabile fino al 31 gennaio alla Biblioteca Labronica di Villa Mimbelli

di Giulia Bellaveglia

Sabato 4 ottobre alle ore 18, negli spazi della Biblioteca Labronica Guerrazzi di Villa Fabbricotti, verrà inaugurata la mostra “Parole dipinte. Le lettere di Fattori tra arte e vita”, promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera con il sostegno di Fondazione Livorno. L’esposizione, visitabile fino al 31 gennaio 2026, si inserisce nelle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giovanni Fattori. L’obiettivo è restituire un ritratto intimo e inedito del pittore livornese, figura di spicco del movimento macchiaiolo, attraverso una selezione di posta autografa, documenti e riproduzioni di opere. Il percorso si articola in quattro sezioni – Gli anni della formazione, La guerra e il vero, Macchia e verità, Dal vero al ricordo – e culmina nella suggestiva “saletta degli affreschi”, trasformata per l’occasione in uno spazio multimediale immersivo, arricchito da podcast e registrazioni delle parole del Maestro. “Parlare di questo artista è sempre una scelta giusta – dice l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – perché la sua arte è stata rivoluzionaria. È stato tra i primi a rappresentare la guerra non come trionfo dei vincitori, ma come tragedia universale, dove perdiamo tutti e l’uomo è vittima, indipendentemente dal ruolo che ricopre. Le sue lettere ci permettono di entrare nella sua mente e nel suo tempo, restituendoci un patrimonio inestimabile di pensieri ed emozioni”. Daniella Vianelli, presidente della Cooperativa Itinera, ha illustrato l’approccio curatoriale. “Abbiamo voluto mostrare un Fattori diverso, più umano ed emozionale – spiega -. Questi materiali raccontano anche le sue fragilità, le passioni e le delusioni. L’esposizione è stata pensata per essere inclusiva e accessibile, grazie a podcast e materiali multimediali che permettono a tutti di avvicinarsi al suo mondo. Inoltre, abbiamo collegato le vicende personali dell’artista alla storia di Livorno nell’Ottocento, una città in piena trasformazione”. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del bando “Interventi per l’arte e la cultura 2025” di Fondazione Livorno, amplia il programma di eventi cittadini dedicati al Maestro. Per l’occasione, la Biblioteca Labronica aprirà in via straordinaria domenica 5 ottobre dalle ore 16 per una visita guidata della villa e una presentazione della mostra.

