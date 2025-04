Presentata la prima edizione del Prime Onde Youth Fest

di Martina Romeo

Il Tavolo Politiche Giovanili del Comune di Livorno (TPG) ha ufficialmente presentato, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, la prima edizione del “Prime Onde Youth Fest”. L’evento, che si svolgerà venerdì 10 maggio dalle 16:30 alle 23:30, vedrà esibirsi dal vivo sul prestigioso palco del The Cage i vincitori del Contest artistico “Boia De’s Got Talent”, iniziativa lanciata lo scorso novembre con l’obiettivo di promuovere le giovani eccellenze artistiche della città. Una delle numerose proposte di questo tipo su cui il Comune ha fortemente investito negli ultimi anni, dedite alla promozione del protagonismo giovanile cittadino. “Io vorrei inquadrare questa presentazione in ciò che la città sta attualmente vivendo, – ha introdotto la conferenza il sindaco, Luca Salvetti – la grande voglia dei giovani di stare nella propria città e di creare qualcosa di bello. Il fatto che Livorno abbia dei luoghi di ritrovo dove i giovani possono vivere bene è importante, e non possiamo rinunciarvi. Ovviamente mantenendo la piena sicurezza. Tutto ciò è per me motivo di grande soddisfazione ed entusiasmo”. Oltre alle esibizioni artistiche, durante il Prime Onde Youth Fest verranno proposte attività di animazione e spazi informativi. “Nel progetto abbiamo pensato di includere molti artisti locali e non, – spiega Chiara Pellegrini, rappresentate del TPG – come Michele Crestacci, il maestro Pellegrini e Viola Bologna, cantante livornese di The Voice e giudice del Contest musicale. Il Tavolo ha votato lo stand-up comedian Marco Cavazza, la rapper Adriana e la band Matrioska. I vincitori non si esibiranno quindi solo nella categoria musicale, ma anche nelle categorie teatro e danza. Gli artisti e le artiste della categoria arti visive avranno, invece, un loro spazio espositivo”. L’entrata al locale sarà gratuita per tutta la durata dell’evento e nel luogo sarà allestita un’area streetfood con foodtrucks e stand artigianali di fornitori locali per la cena. La serata, poi, continuerà con il Dj set del The Cage. Intervenuto alla conferenza, l’assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani ha sottolineato quanto è importante dare fiducia ai giovani: “L’idea è quella di costruire un forte legame di partecipazione giovanile, di cui questo evento dovrebbe essere la prima di diverse tappe”. Parere condiviso anche da Silvia Bartoli, responsabile delle Politiche Giovanili: “ringrazio uno ad uno i ragazzi del Tavolo. Il Comune è da anni che cerca di rendere i giovani più protagonisti e questa è la prima volta che organizzano il tutto in completa autonomia. Nonostante le difficoltà sono stati costanti e sono riusciti a realizzare l’evento. Tutto a testimonianza del fatto che, quando l’Amministrazione impiega le risorse, tutto è possibile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©