Presentata la prima edizione di LeggerMente Next

La rassegna letteraria al Chioschino di Villa Fabbricotti raddoppia: dopo LeggerMente a luglio, da lunedì 2 a giovedì 19 settembre 16 nuove presentazioni di libri realizzati principalmente da autori del nostro territorio. Il dirigente comunale Giovanni Cerini: "Un ulteriore elemento di valorizzazione culturale della città". Inizio alle 18 (e non alle 19) e in caso di maltempo nell’adiacente Biblioteca Labronica Guerrazzi. Ingresso libero, non serve la prenotazione

di Giulia Bellaveglia

Quest’anno “LeggerMente” raddoppia. L’ormai storica manifestazione organizzata dalla Cooperativa Itinera – con il supporto di Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Librerie Feltrinelli, Il Chioschino di Villa Fabbricotti e numerose altre realtà – per la prima volta dalla sua esistenza organizza infatti un bis per il mese di settembre dal titolo “LeggerMente Next”. Ben 16 appuntamenti (clicca qui per leggere il programma completo), da lunedì 2 a giovedì 19 settembre, tutti i giorni esclusa la domenica, con la consueta formula di presentazione al Chioschino (nell’adiacente Biblioteca Labronica Guerrazzi in caso di maltempo) a partire dalle 18 (e non alle 19 come in estate) con un focus improntato principalmente agli autori del territorio.

“L’idea – spiega Cecilia Caleo di Coop. Itinera – è nata da una duplice richiesta: da una parte il pubblico che ci chiedeva di proseguire più a lungo con la rassegna e dall’altra gli autori che si facevano avanti di continuo. Ogni serata ha l’obiettivo di essere uno spunto su cui riflettere, un’impostazione a cui teniamo molto”.

“Una seconda fase – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che annunciamo con grande soddisfazione, anche in virtù del fatto che l’edizione tradizionale del 2024 è andata benissimo, meglio di quella del 2023, registrando un piccolo incremento di pubblico”.

Tra gli appuntamenti anche un evento particolare: lo spettacolo di narrazione “Nives” di Enrico Pompeo in programma per lunedì 16 settembre. “Un elemento in più – commenta il dirigente comunale Giovanni Cerini – rispetto alla tradizionale rassegna. Segno di un’amministrazione che crede in una formula che si è rivelata vincente e che si identifica come un ulteriore elemento di valorizzazione culturale della città”.

A fargli eco Daniela Vianelli della Coop. Itinera. “La prima parte di LeggerMente – dice – è andata molto bene, ma ci siamo resi conto che tante occasioni interessanti sono rimaste escluse. Ecco perché abbiamo deciso di concentrarle in un altro periodo dell’estate, nella speranza che il tempo e il clima ci diano una mano”. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, gratuito e senza prenotazione. Per i dettagli delle iniziative www.leggermente.eu.

Condividi:

Riproduzione riservata ©