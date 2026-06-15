Presentata la quattro giorni di Livorno in Terrazza

Dal 18 al 21 giugno spettacoli, vernacolo, musica, sport, gastronomia e solidarietà animeranno la prima edizione. Tra gli eventi più attesi il premio “Livornese DOCCHE”, dedicato ai personaggi simbolo della città, e la serata finale in memoria di Pino Scarpettini con ospiti del mondo dello spettacolo e della musica

Quattro giorni di spettacoli, musica, sport, gastronomia, mercatini e iniziative dedicate all’identità cittadina. È stata presentata questa mattina la prima edizione di “Livorno in Terrazza”, la manifestazione che dal 18 al 21 giugno animerà la città con un ricco calendario di appuntamenti pensati per valorizzare la livornesità e promuovere momenti di aggregazione aperti a cittadini e visitatori. A illustrare il programma e gli obiettivi dell’iniziativa sono stati l’assessore al Turismo Rocco Garufo e i rappresentanti del direttivo di Livorno City, Luca Fiordi e Mario Botteghi, alla presenza delle numerose associazioni e realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Tra i momenti più significativi della manifestazione ci sarà la consegna del riconoscimento “Livornese DOCCHE”, destinato a personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e a cittadini che si sono distinti per il loro impegno e per il forte legame con la città. Ad aprire ufficialmente la rassegna, il 18 giugno, sarà Lamberto Giannini con la sua compagnia teatrale. Nelle serate successive spazio invece alla tradizione del vernacolo livornese, uno dei simboli culturali più amati della città, e alla musica latino-americana, capace di coinvolgere un pubblico trasversale e di trasformare gli appuntamenti in vere occasioni di festa. Non mancheranno iniziative dedicate alla solidarietà. Avis Comunale Livorno premierà alcuni dei propri donatori, mentre AIL sarà presente con attività di informazione e sensibilizzazione. La conduzione degli eventi di apertura e chiusura sarà affidata a Marco Leonetti di Radio Incontro Pisa. Fabrizio Pucci curerà le premiazioni dedicate al mondo dello sport, mentre Massimo Bartocci sarà protagonista degli appuntamenti legati al vernacolo e al sociale.

La serata finale dedicata a Pino Scarpettini

L’evento conclusivo, in programma il 21 giugno, sarà dedicato alla memoria di Pino Scarpettini, figura di riferimento nel panorama artistico e culturale cittadino. La serata, ideata dal Polo Artistico Vinile sotto la direzione artistica di Mario Botteghi e Lorenzo Iuracà, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Marco Ferradini, Luisa Corna, Dario Salvatori e Alessio Colombini. L’iniziativa segnerà anche l’avvio ufficiale di un contest nato con l’obiettivo di raccogliere e proseguire l’eredità artistica lasciata da Scarpettini. Sul palco saranno presenti anche gli immancabili Trolls, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione. Con il suo mix di cultura, intrattenimento, solidarietà e tradizione, “Livorno in Terrazza” si candida a diventare un nuovo appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di raccontare e celebrare l’anima più autentica di Livorno.

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