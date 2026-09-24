Presentate le iniziative di avvicinamento alla Biennale del Mare 2027

Maritime Days, “Livorno città aperta” e il “Cammino degli Acquedotti” accompagneranno la città verso la seconda edizione della Biennale, coinvolgendo giovani, istituzioni, imprese e realtà culturali

di Giulia Bellaveglia

Livorno si prepara alla seconda edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua “Le vie dell’acqua per incontrare il mondo”, in programma nel 2027, trasformando il 2026 in un anno di avvicinamento. Da ottobre, tre iniziative (clicca qui per leggere il programma completo) intrecceranno orientamento dei giovani, valorizzazione del patrimonio urbano e riscoperta delle infrastrutture idriche, coinvolgendo istituzioni, imprese, scuola e realtà culturali. Ad aprire il percorso saranno i Maritime Days 2026, inseriti nel circuito internazionale “European Maritime Days In My Country” della Commissione europea. L’appuntamento metterà in relazione studenti, aziende, università e centri di ricerca sui temi della Blue Economy e delle professioni legate allo sviluppo sostenibile. “Tra il 2025 e il 2027 – spiega il sindaco Luca Salvetti – non volevamo lasciare il 2026 senza presidio dal punto di vista del lavoro sul tema. Abbiamo strutturato l’evento con un comitato tecnico-scientifico e organizzativo che lavora ormai da mesi e abbiamo pensato a ciò che serviva per mantenere vivo l’interesse su tanti temi”. Accanto ai Maritime Days prenderà il via “Livorno città aperta”, appuntamento mensile che ogni secondo fine settimana consentirà di scoprire luoghi e percorsi della città attraverso itinerari tematici. Per ottobre sono previsti dieci percorsi, realizzati con le cooperative Agave e Itinera, come ponte verso la Biennale del 2027. Il terzo appuntamento sarà il “Cammino degli Acquedotti”, in programma il 23 ottobre. L’iniziativa, realizzata anche con Asa, si inserisce nel progetto “Livorno città aperta” e nel percorso “Il tour dell’acqua”. Sarà inoltre un’anticipazione della “Via Francigena del Mare – Il Cammino delle Acque e del Mare”, itinerario da Firenze al porto di Livorno attraverso l’Acquedotto Leopoldino. “L’importanza dell’acqua è fondamentale anche sul nostro territorio – afferma la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli – e questi percorsi possono valorizzare realtà esistenti e aiutarci anche dal punto di vista turistico ed economico. L’obiettivo è partire dalla città, ma fare rete e ampliare il più possibile il progetto”. “I cambiamenti climatici – commenta Stefano Taddia, presidente del Consiglio di gestione di Asa – sono sempre più evidenti. Servono adattamenti, risorse, attenzione e strategie nuove. Iniziative come queste sono fondamentali perché mettono insieme la parte scientifica, quella degli amministratori e quella tecnica”.

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