Presentate tutte le iniziative di Natale

Festività all'insegna degli eventi, della musica e dei mercati. A partire dal 6 dicembre le piazze, i centri commerciali naturali ed i quartieri si animeranno in attesa del Natale e dell'ultimo giorno dell'anno. Tre strutture luminose per selfie in piazza Grande, piazza Attias e piazza del Luogo Pio e alberi a led in Collinaia, piazza Garibaldi, Corea, Shangai e Antignano

Festività natalizie all’insegna degli eventi, della musica e dei mercati per la città di Livorno. A partire dal 6 dicembre le piazze, i centri commerciali naturali ed i quartieri si animeranno in attesa del Natale e dell’ultimo giorno dell’anno. “Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale è riuscita ad organizzare gli eventi delle festività nonostante la tornata elettorale di giugno non abbia permesso una accurata programmazione” ha affermato l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo durante la presentazione degli eventi. “Grazie al lavoro delle due Fondazioni Goldoni e Lem ed alla vivacità delle varie associazioni, dei Ccn, dell’Acquario, dei Consigli di Zona, siamo riusciti a realizzare un programma ricco di iniziative e di occasioni per poter vivere il periodo natalizio con gioia e allegria. Investendo una discreta cifra, con il contributo dei commercianti, si è riusciti a realizzare una bella luminaria natalizia”.

Adriano Tramonti, responsabile promozione ed eventi della Fondazione Lem ha aggiunto: “In piazza della Repubblica quest’anno abbiamo allestito un mercato che ci permette di vivacizzare la piazza e la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ha la forma di un cuore, simbolo del portale turistico Visit Livorno. Inauguriamo domani, venerdì 6 dicembre alle ore 17. Per quanto riguarda l’ultimo dell’anno siamo riusciti ad organizzare una serata interessante e divertente nella splendida cornice della Terrazza Mascagni”.

Emanuele Gamba, direttore artistico del Teatro Goldoni ha concluso la serie di interventi dicendo: “Quest’anno, nel 2024, abbiamo aperto il sipario del teatro Goldoni ben 250 volte. Anche in questa ultima parte dell’anno abbiamo voluto rilanciare con varie iniziative: dal 7 dicembre giorno del compleanno di Mascagni fino al 17 gennaio avremo una serie di eventi (tre) che sono racchiusi in un pacchetto che si chiama “A Natale regala il Goldoni” che costa la metà del valore dei singoli spettacoli. Nel mezzo c’è una programmazione ibrida e differenziata con la novità (questo è il secondo anno) del 31 dicembre a teatro con la messa in scena della Traviata. Inoltre si conferma la tradizione del concerto di Capodanno con l’orchestra del Conservatorio Mascagni e la collaborazione della Fondazione Livorno”.

E ora tutto il programma.

VILLAGGIO DI NATALE

Giunto alla sua ottava edizione, il “Villaggio di Natale” negli anni ha visto costantemente aumentare la partecipazione di un vasto pubblico di qualsiasi età: famiglie, scolaresche, gite organizzate, coinvolgendo ogni anno un numero sempre crescente di visitatori provenienti anche da fuori regione. Oltre ai mercatini artigianali, gli stand gastronomici con la cioccolata calda e i dolciumi, le giostre, i pony e i cavallini delle Giacche Verdi Livorno e gli spettacoli gratuiti, torna la Casa di Babbo Natale, che quest’anno sarà ancora più grande e coinvolgerà i bambini in una visita animata e interattiva: arrivo alla stazione del Polo Nord, sosta all’Ufficio postale dove i bambini potranno scrivere e imbucare la loro letterina, visita alla casa vera e propria, dove si incontrerà Babbo Natale in persona, merenda alla stanza dei “chicchi” e infine il laboratorio egli Elfi, dove sarà realizzata una piccola creazione da portare a casa come ricordo.

L’ingresso al “Villaggio di Natale” è gratuito, l’ingresso alla Casa di Babbo Natale a pagamento.

Giorni ed aperture al pubblico del percorso interno

Dicembre 5, 6, 7, 8, 12, 13, 1,4, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Gennaio 4, 5, 6, su prenotazione

Orario

Giovedì e venerdì 15.00 – 19.00

Sabato domenica e festivi 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00

Negli altri giorni, apertura su prenotazione per scuole, gruppi, associazioni.

Info

https://www.facebook.com/villaggiodilivorno http://www.villaggiodinatalelivorno.it/

MERCATO CENTRALE E AREA MERCATALE

Sabato 7 dicembre dalle ore 10,30 stornelli popolari e canti natalizi con Fulvio Pacitto nei saloni del mercato.

Domenica 8 dicembre dal mattino stand di mostre fotografiche e filmati del Mercato e dalle ore 15,30 animazione musicale “Natale in canto” a cura di Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano, con la partecipazione della cantante Rebel e la violinista Linda Strings. Alle ore 17 accensione delle luci del Mercato delle Vettovaglie alla presenza del sindaco Luca Salvetti.

Sabato 14 dicembre al mattino spettacolo itinerante di animazione e intrattenimento “Maschere del vernacolo” al Mercato delle Vettovaglie e dalle ore 15,30 animazione musicale in piazza Grande.

Domenica 15 dicembre in piazza Grande dalle ore 15,30 alle 19,00 animazione musicale “Natale in…canto” con la partecipazione della violinista Linda Strings.

Sabato 21 dicembre al mattino, nell’area mercatale spettacolo itinerante di animazione e intrattenimento, dalle ore 17,15 spettacolo musicale itinerante con la Banda Cittadina. Al Mercato delle Vettovaglie dalle 15,30 animazione musicale “Natale in…canto”con Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano e la partecipazione straodinaria di Matteo Becucci.

Domenica 22 dicembre nell’area mercatale e in centro città animazione itinerante “La magia di Babbo Natale”.

Lunedì 23 dicembre al mercato delle Vettovaglie e nell’area mercatale, durante la mattina spettacolo itinerante “Maschere del vernacolo” e dalle 15,30 animazione in musica “Natale in…canto”.

NATALE IN VIA MAGENTA

Sabato 14 dicembre dalle ore 16 dj set con Giovanni Frau e Vittorio L’Indiano con la partecipazionie della violinista Linda Strings.

Domenica 15 dicembre mercatino di Natale.

Sabato 21 dicembre dalle ore 16 “Spring time & Monday Girls” direttore Cristiano Grasso.

Domenica 22 dicembre dalle ore 16 dj set con Giovanni Frau e Vittorio L’Indiano.

Lunedì 23 dicembre dalle ore 16 Live performance music con Jean Claude Sax.

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA CITTA’ DI LIVORNO

Il 15 dicembre alle ore 17.00 nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si terrà il tradizionale concerto di Natale della banda cittadina diretta dal M° Alessandra Luisini. La Banda Città Di Livorno abbraccerà le melodie classiche e popolari più sentite che evocano lo spirito del Natale, da canzoni tradizionali come Noel e Stille Nacht, a classici come Happy Christmas (John Lennon) e Hallelujah ( Leonard Cohen) a brani più moderni come All I want for Christmas is you (Mariah Carey), rendendo omaggio a De Andrè e presentando in anteprima un medley di canzoni dell’est Europa in un suono pop moderno “Pops In The Spots” e tante altre sorprese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E’ possibile ricevere informazioni presso la segreteria del museo o telefonando al numero 0586 266711.

CONCERTO DI NATALE IN DUOMO

Domenica 22 dicembre alle ore 18 si terrà il consueto concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Goldoni nella cornice del Duomo di Livorno.

Direttore Eric Lederhandler

Franz Shubert Messa n.2 in Sol maggiore , strutturata in sei sezioni secondo i canoni delle composizioni cattoliche tradizionali.

CONCERTO DI CAPODANNO

Mercoledì 1 gennaio alle ore 18, concerto di Capodanno al teatro Goldoni con l’orchestra del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno che si esibirà in musiche di Marquez, Sibelius, Khachaturian, Tchaikozsky.

Direttore Lorenzo Sbaffi.

Anche quest’anno il concerto offre un programma festoso e brillante di sicuro gradimento per iniziare l’anno con gioia.

ACQUARIO DI LIVORNO

A dicembre, la struttura sarà aperta nei fine settimana e dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17). A partire da sabato 7 dicembre fino a Natale, nei giorni di apertura al pubblico, all’Acquario di Livorno bambini e ragazzi avranno la possibilità di spedire a Babbo Natale la propria letterina di Natale e ricevere in dono un segnalibro dell’Acquario, omaggio della Casa Editrice Sillabe (fino ad esaurimento scorte). Dal 26 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025 incluso, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi sommersi, in ceramica e terracotta, materiali ecosostenibili. La struttura si trasformerà in un magico mondo, dove le tradizioni natalizie si fondono con la bellezza della vita marina, degli anfibi, insetti e rettili. Dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 incluso, la struttura ospiterà una mostra fotografica volta ad esplorare la profonda connessione tra l’arte e il mondo marino, celebrando la simbiosi tra l’uomo e la natura. L’esposizione, curata dall’ Associazione Arts4all, è compresa nel biglietto d’ingresso alla struttura. Sconto di euro 2,00 sul biglietto d’ingresso Adulto/Ragazzo, per i tesserati all’associazione Arts4all. Validità: dal 26/12 al 6/1/2025 non cumulabile con altre promozioni in corso. Sabato 28 dicembre ore 11.00 inaugurazione Mostra a cura di Paolo Bonciani, Aurora Bresci, Martina Tamberi ed Eva Kosa, in collaborazione con Scuola di danza Dea, Alessandra Donati e Cristina Giorgerini. Per tutto il periodo delle festività natalizie un ricco programma di attività Edutainment. L’animazione per bambini “A spasso con la tartaruga”, esperti lungo il percorso che vi sorprenderanno con speech tematici, oltre allo speciale percorso “Dietro le quinte”. Le attività sono svolte in collaborazione con la Soc. Coop. Aplysia.

Ecco in dettaglio il calendario delle diverse attività:

– Animazione “A spasso con la tartaruga”: alle ore 10.30 – Durata 1h – Incluso nel biglietto di ingresso all’Acquario.

– Speciale percorso “Dietro le quinte”: Ore 12.00 – Ore 13.30 – Ore 15.00 – Ore 16.30 – Durata 1h – La partecipazione ha un costo di € 4,00 a persona (oltre al biglietto di ingresso per la visita alla struttura).

-Speech lungo il percorso: 4 speech al giorno (15’cad) alle 11.30 – 13.00 – 14.30 e 16.00 incluso nel biglietto di ingresso alla struttura.

Dicembre 2024: tutti i fine settimana e tutti i giorni dal 26 al 30

Gennaio 2025: tutti i giorni dall’1 al 6

Oltre a queste iniziative, l’Acquario di Livorno regala un’ampia varietà di emozioni e suggestione durante la visita della struttura a tutti i bambini e ragazzi: al piano terra il percorso acquariologico con una vasca dedicata al polpo, una vasca tattile ed un tunnel. Ed ancora, le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, gli squali pinna nera, il pesce Napoleone. Al primo piano, visibile uno spazio dedicato a insetti, i rettili e gli anfibi con le formiche tagliafoglie.

Dal 1 dicembre, apertura al pubblico sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Dal 26 dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 inclusi la struttura sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle

18.00 (ultimo ingresso 17)

Dal 7 Gennaio e fino a fine marzo 2025, apertura sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17)

Attenzione: la struttura resterà chiusa al pubblico nei giorni 23, 24 e 25 dicembre 2024.

PIAZZA VENTI SETTEMBRE

Il nuovo CCN di piazza XX Settembre, subentrato recentemente, ha collaborato con i giostrai del villaggio di Natale per la realizzazione delle luminarie intorno alla piazza. L’8 dicembre i giostrai accenderanno l’albero di Natale da loro donato e nella stessa giornata la parrocchia di San Benedetto illuminerà il sagrato della chiesa. Saranno presenti la presidente del CCN di piazza XX Settembre Elisa Andorlini e la vicepresidente Roberta del Guerra.

LE ATTIVITÀ E LE INSTALLAZIONI CURATE DA FONDAZIONE LEM PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024

Fondazione LEM ha curato l’installazione della Pista del ghiaccio e del Villaggio di Natale in Piazza della Repubblica. Inoltre, si è occupata dell’affidamento per l’installazione della luminaria cittadina ed organizzato i festeggiamenti di Capodanno alla Terrazza Mascagni.

PISTA DEL GHICCIO “LIVORNO ON ICE” IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Torna una proposta che i livornesi hanno dimostrato di apprezzare: la Pista del ghiaccio. Quest’anno l’installazione ha un titolo, “Livorno on ice”, ed è composta da un’area coperta di 30mt x 18mt oltre e da un percorso a forma di cuore a ridosso dell’antistante Villaggio di Natale. Fondazione LEM mette a disposizione di tutte le scuole ingressi all’area di pattinaggio a 4 euro da utilizzarsi in orario scolastico nei giorni feriali. La cifra copre le mere spese assicurative. I biglietti saranno disponibili direttamente in loco senza bisogno di prenotazione. La Pista di pattinaggio quest’anno resterà aperta da venerdì 6 dicembre (con inaugurazione alle 17.00) a venerdì 10 gennaio.

VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Anche quest’anno il Villaggio di Natale è stato allestito da Labronica Eventi spostandolo da piazza Cavour a piazza della Repubblica, di fronte alla Pista del ghiaccio. L’installazione si compone di 21 casette in legno che ospiteranno altrettanti espositori di cui 4 food. Il villaggio avrà un’ambientazione musicale curata dal DJ Frau e il 21 dicembre accoglierà la Banda cittadina. L’area sarà abbellita da una serie di alberi di Natale e da una luminaria allestita tra una casetta e l’altra.

LA LUMINARIA CITTADINA

Le strade interessate dall’allestimento della Luminaria sono: Via Grande, Via Ricasoli, Via Sardi, Via Magenta, Corso Amedeo, Via Marradi, Via Cambini, Via Roma, Area Mercatale (Via del Giglio-Piazza Cavallotti-Via del Cardinale), Via delle Sorgenti, Via Donnini, Via di Salviano, Via Lorenzini, Piazza Damiano Chiesa, Via Inghilterra, Via Provinciale Pisana, Via Toscana, Ardenza (Via Mondolfi-Piazza Sforzini), Montenero (Piazza delle Carrozze), Antignano, Via San Jacopo in Acquaviva, Via Malta, Via Corsica, Via Garibaldi, Quartiere Venezia (Viale Caprera). Sono state previste anche tre strutture luminose per selfie in piazza Grande, piazza Attias e piazza del Luogo Pio e posizionati degli alberi a led in Collinaia, piazza Garibaldi, Corea, Shangai e Antignano.

FESTA DI CAPODANNO ALLA TERRAZZA MASCAGNI

Sarà ancora una volta la splendida cornice della Terrazza Mascagni ad ospitare il Capodanno di Livorno organizzato da Fondazione LEM per conto del Comune con una proposta che guarda alla città anche dal punto di vista artistico. Sono infatti livornesi i cantanti che si esibiranno, così come livornesi sono la conduttrice e i DJ e che faranno ballare quanti decideranno di salutare il nuovo anno sulla splendida spianata a mare di Livorno. Come già lo scorso anno saranno Martina Parigi e Leonardo Demi a presentare sul palco la serata di Capodanno, il cui inizio è previsto per le ore 22.00. L’avvio è affidato al DJ set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau: una collaborazione che sta facendo ballare e divertire in un tour nei locali di tutta la Toscana, proponendo musica dagli anni Settanta al nuovo millennio. Il connubio artistico è nato anche grazie agli eventi in ricordo di Riccardo Cioni, progetto che ha portato alla raccolta fondi per la realizzazione del murale in via dei Pensieri a Livorno e alla donazione di tre defibrillatori, di cui uno all’ufficio anagrafe del comune di Livorno. Il Capodanno dei due DJs sarà all’insegna dei successi degli anni Ottanta e Novanta fino alla dance attuale. Dopo questo primo assaggio di musica dance tra le 22.00 e le 22.30, sarà il turno di Rebel Toschi ad intrattenere il pubblico fino alle 23.00. Voce melodica e animale da palcoscenico, l’artista ventitreenne dice di ispirarsi a Emma Marrone. Ha iniziato a cantare all’età di tredici anni e con l’arrivo dei quattordici ha preso parte alla settima edizione di ‘Ti lascio una canzone’ condotto da Antonella Clerici su Rai 1, esibendosi in ben undici puntate su dodici. Ha duettato con grandi artisti come Fausto Leali, Noemi e Toto Cutugno. È stata alla trasmissione ‘Porta a porta’ di Bruno Vespa, ha partecipato a tanti festival in Sicilia, Calabria, Elba e Sardegna ed ha avuto l’onore di condividere il palco con grandi artisti come Ron, Luca Barbarossa, Tracy Spencer e Roby Facchinetti. La staffetta di Capodanno vedrà quindi il passaggio di testimone tra Rebel Toschi e il gruppo de Gli anni. Si tratta di un progetto musicale che propone i grandi successi della musica italiana. La band porterà sul palco un viaggio itinerante dagli anni Sessanta fino ad oggi, dando vita ad uno spettacolo multicolore che passerà dal twist al rock ‘n’ roll, senza tralasciare le ballad e tutto il pop nostrano, coverizzando artisti come Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, I Giganti, l’Equipe 84, Lucio Battisti e moltissimi altri. La band è composta da Cristiano Sbolci – chitarra e voce, Alessio Masoni – chitarra e cori, Moreno Vivaldi – batteria e percussioni, Francesco Carone – tastiere e diamonica e Samuele Pirone – basso e contrabbasso. La musica de Gli Anni intratterrà il pubblico dalle 23.30 alle 00.30, con l’intermezzo dell’atteso benvenuto al nuovo anno, per poi lasciare di nuovo spazio al DJ Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau che proseguirà fino alle 02.30.

PRANZO SANT’EGIDIO

Quest’anno saranno 800 i commensali che parteciperanno al pranzo di Natale organizzato dalla comunità di Sant’Egidio. 600 persone pranzeranno nella chiesa di San Giovanni Battista in via Carraia e 200 al Mercato Centrale. Si può aiutare la Comunità di Sant’Egidio nell’organizzazione del pranzo e il giorno stesso nel servizio ai tavoli. Occorre presentarsi ogni sabato e domenica di dicembre in via Carraia 2 presso la chiesa di San Giovanni Battista per offrire la propria disponibilità. Per informazioni chiamare il numero 0586/211893.

CONSIGLIO DI ZONA 1

Evento Natalizio dal Titolo “Natale in Zona 1” al Parco Baden Powell nel quartiere di Corea.

Nei giorni 21, 22, 28, 29 dicembre e 4,5,6 gennaio sarà allestito un Luna Park all’interno del Parco Baden Powell, ci saranno esibizioni delle scuole di musica, di canto e di ballo. Non mancherà la casa di Babbo Natale alla scuola volano di via Fratelli Gigli e tanto altro.

La casa di Babbo Natale sarà aperta dal 21 dicembre al 25 dicembre.

VIVI ANTIGNANO

Sabato 28 dicembre alle ore 16,00 conferenza di Lucia Gelli sulla tradizione del Presepe ad Antignano: personaggi, aneddoti, ricordi. Premiazione del concorso dei Presepi. Concerto di musica natalizia nella Pieve Santa Lucia in piazza del Castello.

Domenica 5 gennaio: laboratorio per bambini. Al calasole lanternata dei bambini per il paese e saluto al mare in collaborazione con il Circolo della Pesca.

Merenda e a seguire spettacolo teatrale con arrivo della Befana.

Istituto San Giuseppe in via del Littorale 28 e Moletto di Antignano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©