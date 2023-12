Presentati gli eventi natalizi del Ccn Modì al Mercato e dintorni

(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Dall'8 al 24 corteo storico, animazione per bambini, esposizioni (villaggio del modellismo, Livorno in miniatura), spettacoli, musica e beneficenza a cura del Centro Commerciale Naturale Modì con il patrocinio del Comune. E la vigilia di Natale in piazza Cavour il tributo a Riccardo Cioni con Matteo Becucci per l'acquisto di un ecografo a Radiologia

di Giulia Bellaveglia

Tornano, a partire dall’8 dicembre, i consueti eventi natalizi al Mercato delle Vettovaglie e dintorni. Dal giorno dell’Immacolata e fino al 24 dicembre cortei storici, animazione per bambini, esposizioni (villaggio del modellismo, Livorno in miniatura), spettacoli, musica, beneficenza e molto altro a cura del Centro Commerciale Naturale Modì con il patrocinio del Comune di Livorno. Evento speciale, venerdì 8 dicembre a partire dalle 15.30 all’interno del Mercato, la consegna di alcune targhe di riconoscimento agli esercenti con oltre 30 anni di attività la cui conduzione è affidata a Massimiliano Bardocci. A seguire, alle 17.30, l’accensione della luminaria. “Un programma fortemente strutturato e variegato – commenta il sindaco Luca Salvetti – per un’iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio di attenzione al centro città e in particolare dell’area mercatale che questa amministrazione ha dimostrato e sta dimostrando”. “L’amministrazione – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – ha il compito di fare particolare attenzione a chi si impegna per far rivivere il centro. In questi anni lo abbiamo fatto costruendo tanti bei rapporti, perché quando le cose si fanno insieme, tutto funziona alla perfezione”. Evento di punta della manifestazione, domenica 24 dicembre alle 16 in piazza Cavour con “Livorno in musica – Natale di beneficenza – tributo a Riccardo Cioni” a cura di Vittorio l’indiano e Giovanni Frau in compagnia di Matteo Becucci. Nell’occasione saranno presentate le modalità tramite cui poter contribuire alla raccolta fondi destinata all’acquisto di un ecografo per il reparto di radiologia dell’ospedale di Livorno (IT05E3608105138231921531932 è l’iban dell’associazione culturale Golden memories dee jay full time Riccardo Cioni, fondata da Valerio Cioni, Brunella e Antonella Dini, alla quale sarà possibile effettuare la donazione). “Quando ci è stata comunicata questa necessità – spiega il presidente del Ccn Modì Simone Toschi – ci siamo subito organizzati per capire come poter contribuire. I livornesi sono sempre molto generosi e sono sicuro che lo saranno anche questa volta”. Presenti, tra gli altri, anche il presidente del consorzio delle Vettovaglie Luigi Sena e il primario del reparto di radiologia dottor Michele Malventi.

