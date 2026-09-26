Presentato Articolo 33, sport e inclusione in piazza Garibaldi

Sabato 10 e domenica 11 ottobre la manifestazione di Confsport Livorno porta nel cuore della città circa 20 società sportive. La presidente Marcucci: "Lo sport come elemento di presidio sul territorio"

di Giulia Bellaveglia

Due giorni di sport, eventi, spettacoli, incontri e attività aperte a tutti. Si tratta di “Articolo 33”, la manifestazione promossa da Confsport Livorno, gruppo di Confcommercio Livorno, al grido di “Allena i tuoi valori”, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in piazza Garibaldi. Il programma è ancora in fase di definizione, ma l’obiettivo è promuovere pratica sportiva, socialità, inclusione e benessere. L’iniziativa approda quest’anno in una piazza del centro, dopo le precedenti edizioni negli spazi della Terrazza Mascagni, con l’intento di valorizzare un’area interessata da un percorso di riqualificazione. “La scelta di piazza Garibaldi – spiega Damiano Bani, presidente di Confsport – è nata in accordo con il comitato organizzatore, perché l’obiettivo era proprio quello di promuovere l’attività fisica, ma anche i suoi valori: incontro, condivisione, inclusione e socialità”. Il sindaco Luca Salvetti ha sottolineato il significato della nuova collocazione. “Utilizzare il mondo dello sport per entrare in un quartiere, renderlo più bello e più vissuto. Quando mi è stata accennata l’idea di passare dalla Terrazza Mascagni alla zona di piazza Garibaldi ho detto subito ‘perfetto, bellissimo’. La manifestazione si inserisce infatti nella linea amministrativa che punta ad utilizzare gli eventi per animare e valorizzare piazze e quartieri”. Sono circa 20 le società sportive coinvolte, con la previsione di arrivare a 30. In zona saranno allestite stazioni dove bambini e ragazzi potranno provare scherma, danza, ginnastica, arti marziali, lotta e altre discipline. Sono previste esibizioni, talk e momenti dedicati al movimento e al benessere. Chi proverà una disciplina potrà poi essere indirizzato alle sedi delle società per proseguire l’attività. La presidente di Confcommercio Francesca Marcucci ha evidenziato la capacità degli enti sportivi di fare squadra. “Sono anche aziende – afferma – quindi hanno una funzione economica e contemporaneamente sociale. Lo sport è uno strumento di riqualificazione che può e deve diventare un presidio sul territorio”.

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