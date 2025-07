Presentato Effetto Garibaldi dal 25 al 27 luglio

Dalle 20.00 alle 01.00 le strade e le piazze del quartiere saranno libere dalle auto per lasciare posto a spettacoli di cabaret e concerti e animazioni circensi per i più piccoli. Due i palchi: in piazza Garibaldi e in piazza dei Mille. Tra via della Pina D’oro e via Terrazzini tutte e tre le sere sarà attiva la scuola di circo e bolle di Enrico Pellegrini

Presentato questa mattina il programma di Effetto Garibaldi 2025, presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessore a turismo e commercio Rocco Garufo e il coordinatore di Fondazione LEM, Adriano Tramonti. Per il terzo anno il quartiere Garibaldi torna ad illuminarsi con una tre giorni di festa di piazza libera e gratuita organizzata da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno. Le sere di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio le strade e le piazze del quartiere saranno libere dalle auto per lasciare posto, dalle 20.00 alle 01.00, a Effetto Garibaldi 2025. Spettacoli di cabaret e concerti illumineranno l’area, mentre animazioni circensi animeranno la festa per i più piccoli. Anche quest’anno i palchi destinati allo spettacolo saranno due: quello di piazza Garibaldi e quello di piazza dei Mille, quest’ultimo con la direzione artistica affidata al Frankie Pub. Venerdì 25 la festa sarà animata dal cabaret di Consalvo Noberini in Piazza Garibaldi (21.30) e dalla musica dei Viento del sur (20.00) e dei Radio Ithemba (22.00) in Piazza dei Mille. Sabato 26 la musica la farà da padrona sia in Piazza Garibaldi con i 10 Diaz (21.30), che in Piazza dei Mille con i Be-folks (20.00) e i Biffers (22.00). Infine, si replica domenica 27 con il canto e la musica del Trio Pardo Fornaciari in Piazza Garibaldi (21.30) e i concerti dei Dè Isintreusu (20.00) e Gli anni (22.00). Tra via della Pina D’oro e via Terrazzini, tutte e tre le sere sarà attiva la Scuola di circo e bolle di Enrico Pellegrini. Sabato 26 anche gli espositori di Etruria eventi saranno presenti in via del Pettine con i loro gazebo. Alla buona riuscita della manifestazione contribuiranno anche comitati e associazioni attive durante l’anno nel quartiere. Il Comitato Pontino San Marco ha in essere dal 2021 un Patto di collaborazione con il Comune di Livorno che prevede la gestione della “Baracchina 20” di piazza Garibaldi per fornire un punto di ascolto di quartiere in uno dei luoghi più frequentati del rione, anche con l’obiettivo di una riqualificazione socio-turistico-culturale dell’area. Per questo, il comitato è attivo nella realizzazione di attività culturali come “Libri in movimento” (dal 22 al 29 settembre 2025) con presentazione di libri in location dislocate nel quartiere o “Montmartre-Garibaldi solo andata”, un’estemporanea d’arte che ha luogo a maggio e giunta alla quarta edizione. La “Baracchina 20” sarà aperta dalle 21.00 alle 23.00. Anche le cinque baracchine del progetto Tra Garibaldi e Shangai: territorio e reti di animazione saranno aperte per attività di animazione sociale. Finanziato dalla Regione Toscana e attivato dal Comune di Livorno, il progetto prevede la fruizione degli spazi attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza con attività rivolte a bambini e famiglie. A sviluppare il progetto ci sono alcune realtà individuate tramite una procedura di evidenza pubblica rivolta agli enti del terzo settore. Si tratta di Cesdi, Diecidicembre-Arciragazzi Livorno, Mezclar22, Centro Mondialità Il sestante solidarietà. Tutte le sere, prima degli spettacoli, verrà promossa l’iniziativa “Libri in movimento” organizzata dal Comitato Pontino San Marco dal 22 al 27 settembre con la presentazione di libri di Antonella Sinopoli, Giacomo Scotti, Marco Ferrari, Marco Ferrucci, Peppe Millanta, Renzo Bacci e Veronica Galletta.

Di seguito il programma di Effetto Garibaldi con le schede artistiche degli appuntamenti di spettacolo.

VENERDÌ 25/07

PIAZZA GARIBALDI

21.30 CONSALVO NOBERINI in “RESPIRANDO LIVORNO” (cabaret)

Respirando Livorno” è il titolo dello spettacolo di Consalvo Noberini pensato per Effetto Garibaldi. Di Consalvo si sa dove comincia ma mai si sa dove va a parare visto che la caratteristica del comico labronico che è l’improvvisazione. Tema dominante: i vizi e le virtù dei livornesi con escursioni nel territorio pisese. E poi dialetti, letture, inediti tutto per – come dice sempre il vecchio Noberini – svolgere quella opera sociale del procurare divertimento.

PIAZZA DEI MILLE

20.00 VIENTO DEL SUR

Viento del Sur è un progetto composto per Martin Lemos alla chitarra e voce, Pippo Ceccarini alla tromba e Alessandro Conforti alle percussioni. Promuove musica Folkloristica di vari paesi come il candombe di Uruguay, Il Son Cubano, Bossanova e Samba del Brasile e il Flamenco Spagnolo. È un viaggio tra il Sudamerica e il Mediterraneo. Nel loro repertorio hanno anche canzoni Italiane adattate a questi ritmi d’autore come Bobo Rondelli. Anche in questa occasione eseguiranno alcuni brani originali dell’album che uscirà a fine settembre.

22.00 RADIO ITHEMBA

Radio Ithemba (radio speranza in lingua zulù), propone uno spettacolo che unisce la passione della rumba all’energia della musica balcanica. Il repertorio è composto da inediti e alcuni brani di Manu Chao e della tradizione AlterLatina. La Rumba è un ritmo che unisce i popoli e invita a scrivere testi di pace. Nasce dall’unione di ritmi spagnoli e africani ed esplode a cuba dopo l’abolizione della schiavitù. Africa, Europa, America Latina; dentro questo ritmo ogni uomo può trovare il suo posto senza sentirsi a disagio, ogni musicista può suonare senza studiare, è un ritmo innato, naturale che tutti sappiamo di conoscere da sempre, come se fosse scritto nel DNA dell’uomo. I componenti sono Francesco Spera alla chitarra e voce, Antonio Ghezzani al mandolino e voce, Lerry Hammond (Lorenzo Del Ghianda) alla fisarmonica e Mini Hammond, Federico Cosci alle percussioni e voce, Filippo Ceccarini alla tromba. Si alternano Fabrizio Balest al basslele e Alessandro Calabrò al basso elettrico. Negli ultimi tempi hanno collaborato Francesca del Gatto (voce, percussioni), Papi Thiam (percussioni), Mamadou Diop (percussioni), Massimo Gemini (sax), Anita Niccolai (voce)

SABATO 26/07

PIAZZA GARIBALDI

21.30 10 DIAZ (musica)

I “10 Diaz” sono Luca Pierozzi (voce e autore dei brani) e Alessio Mannucci (chitarra, arrangiamenti e produzione). Di base, sono un duo che fanno pop-rock. Hanno all’attivo 4 album e diversi singoli. Hanno partecipato alle selezioni dell’Eurovision 2023 di San Marino e sono arrivati in semifinale con “Sai che c’è”. Nel concerto di Effetto Garibaldi saranno accompagnati da Marco Lemmi al basso, Alessio Di Bello alla chitarra ritmica, Massimiliano Grillo alle tastiere e Roberto Vannini alla batteria.

PIAZZA DEI MILLE

20.00 B-FOLKS

I B-Folks nascono nel 2008 come band da intrattenimento composta da musicisti di differenti altre band livornesi. Durante gli anni si sono succeduti vari altri musicisti provenienti da ogni tipo di ambiente musicale, mantenendo come costante la presenza di Stefano Ilari alla voce e di Alex Gefferson (entrambi militanti nei Lupe Velez e negli Stella Maris Conspiracy); nella formazione attuale sono compresi anche Giordano Citi (Guerrilla Farming) alla batteria e Sabina Dal Canto (Mimmo Mollica band e Furminanti); le canzoni eseguite dai B-Folks spaziano in 50 e più anni di storia della musica rock, da Eddie Cochran agli Wire passando per Rolling Stones, Beatles, Kinks, Velvet Underground, David Bowie, Bob Dylan, Neil Young e altri. Nessuna altra pretesa che divertirsi e divertire lo spirito che da sempre anima la band.

22.00 BIFFERS

Dopo una pausa che durava dal febbraio 2020 I biffers tornano dal vivo, e per l’occasione celebreranno i dieci anni dall’uscita del primo album “whoa!” con una musicassetta in tiratura limitata.

Mescolando la verve del punk dei tardi 80’s con l’anima della musica nera ed armonie vocali killer, il loro solido mix di energia, groove e melodia è la perfetta cornice per il decadente scenario bohemien dipinto nei testi del quartetto.

La band è tutt’ora all’opera su nuovi brani, alcuni dei quali sono già stati inseriti nella scaletta dei live, che comprende anche estratti dal loro album “vice” (2016) e dal loro ep “frankie road” (2015), entrambi distribuiti in tutto il mondo da kung fu records, etichetta seminale del punk rock californiano il cui roster comprende anche blink 182, the ataris e the vandals, dai quali in quanto originali proprietari della casa discografica fu richiesto l’ingresso in scuderia dei livornesi, grazie al videoclip del singolo “bubblegum”, estratto da “whoa!”.

DOMENICA 27/07

PIAZZA GARIBALDI

21.30 TRIO PARDO FORNACIARI in PONTINO – PARIGI E RITORNO (con Marco Del Giudice e Matteo Fusaro) (musica)

Marco e Matteo in genere sono accompagnati da Luca e Giovanni. L’eccezione livornese è che in Piazza Garibaldi il 27 luglio avranno come spalla Pardo. Il risultato sarà scompostamente esilarante. Questi tre cantano e suonano insieme da più di vent’anni, incuranti dello scorrere del tempo e dell’avvicendarsi delle amministrazioni comunali. Una forma come un’altra di coerenza interiore. Su impulso di Marco e col sapiente intervento di Matteo, anni fa registrarono nelle sale di Spazi Sonori un CD “Porci, poveracci e vecchi malvissuti” : cantavano Georges Brassens in livornese. Illustrato da Daniele Caluri, diffuso in mezza Europa, esaurito da tempo, è in ristampa. Da sentire che modernità cristallina si è conservata! Intanto, bisogna venirselo a gustare dal vivo, con i nuovi arrangiamenti curati da Marco e Matteo, e le sapienti interpretazioni di Pardo, traduttore-traditore, nel senso che prende spunto dal grande chansonnier francese per ambientare le sue canzoni a Livorno come a Laiatico (e che Bocelli non se n’abbia troppo a male…) ma soprattutto a Roma, in onore di certi papi restauratori della messa in latino.

PIAZZA DEI MILLE

20.00 DÈ ISINTREUSU

I Dè Isintreusu sono un trio acustico formatosi a Pisa nel 2011. Sono composti da: Alfredo Argiolas (violino, ukulele, chitarra e cori), Samuele Argiolas (contrabbasso, basso elettrico ed acustico, ukubass) ed Eugenio Redolfi Riva (chitarra acustica, voce, armonica e ukulele). Il repertorio è molto variegato e spazia ampiamente dalla musica cantautorale italiana, al rock, al blues e country americano. Il tutto arrangiato in chiave folk/popolare, secondo i gusti artistici dei componenti. Negli anni, infatti, queste ultime sonorità sono emerse come predominanti e distintive del gusto musicale dei tre musicisti ed hanno abbracciato tutti gli stili diversi eseguiti dal trio. Non mancano mai in scaletta brani ricercati e fuori dall’ordinario, altro aspetto che contraddistingue il gruppo.

Tipici autori presentati in serata comprendono: Fabrizio de Andrè, Paolo Conte, Bandabardò, Bobo Rondelli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Avion Travel, Max Gazzè, Vinicio Capossela, Mannarino, Lucio Battisti, Ennio Morricone, Modena City Ramblers, Tazenda, Franco Battiato, Rolling Stones, Mark Knopfler, The Doors, Creedence Clearwater Revival, Straycats e molti altri.

Il repertorio e l’ambientazione creata durante il live rendono l’esibizione del gruppo particolarmente adatta a serate in pub, caffè letterari, eventi culturali e presentazioni letterarie, ma anche come live band per matrimoni, cerimonie e feste private.

Al loro attivo vantano una lunga serie di esibizioni live in numerosi pub della Toscana e della Sardegna, matrimoni e ricevimenti.

22.00 GLI ANNI

Gli anni sono un progetto musicale formato da Cristiano Sbolci, Alessio Masoni, Moreno Vivaldi, Francesco Carone e Samuele Pirone. La band presenta un repertorio di cover italiane dagli anni ‘60 ai ‘00 di artisti come I Giganti, Equipe 84, Mina e Celentano, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e molti altri ancora. Il concerto de “Gli Anni” è una festa a ritmo di twist e rock’n’roll, con melodie pop e look retrò, un’immersione nei grandi successi della bella musica italiana. Nata nell’estate 2022 quasi per gioco, dopo aver suonato in moltissimi locali della città, la band ha acceso l’interesse su di se arrivando a calcare anche palchi come quello di Effetto Garibaldi e dulcis in fundo quello della Terrazza Mascagni in occasione della festa di capodanno 2025.

TUTTI I GIORNI

VIA DELLA PINA D’ORO ANGOLO VIA TERRAZZINI

Dalle 21.15 – Scuola Circo e Bolle con Enrico Pellegrini

Pinko Pallino è un clown che gira il mondo in lungo e largo con la sua valigia. Qui custodisce tutta la magia del circo che conosce e che vuole condividere con tutti i bambini che incontra nelle piazze del suo pazzo viaggio. Gira con un tendone microscopico dove tiene tutto e tra gag divertenti, un pizzico di follia e tanto divertimento guida i partecipanti alla scoperta delle tante discipline circensi… ma non come semplici spettatori… ma da veri e propri protagonisti! E attenzione… è in arrivo una marea di bolle di sapone!

LE DICHIARAZIONI

Sindaco Luca Salvetti: “Effetto Garibaldi è un tassello fondamentale dell’azione che l’Amministrazione comunale sta portando avanti su un quartiere multiculturale bellissimo, come tutti i quartieri multietnici in giro per il mondo. E però, per determinati motivi, quest’area della città vede anche la presenza di soggetti che non stanno alle regole. Ecco perché l’Amministrazione ha lavorato su illuminazione e verde, sistema di video sorveglianza, animazione del quartiere attraverso questa ed altre iniziative, riqualificazione della zona attraverso lo smantellamento delle baracchine di Piazza Garibaldi. Oltre questo non andiamo, perché non spetta a noi ma ad un sistema generale, che in questi quartieri deve garantire controllo e limitare quelle che sono le possibilità di atti illeciti e comportamenti non in regola”.

Assessore Rocco Garufo: “Il nostro primo impegno come Amministrazione è stato quello dell’animazione culturale attraverso iniziative specifiche come queste. Il livello degli eventi è quello più semplice, poi c’è quello dei progetti operativi di recupero strutturale, come è il caso dell’abbattimento delle baracchine in Piazza Garibaldi e la riqualificazione complessiva dell’area, delle sue strutture e della mobilità circostante. In tutto questo ci siamo preoccupati di mantenere saldo il rapporto con le associazioni che tengono viva la piazza e il quartiere e le cui attività vanno sicuramente potenziate. Per questo Effetto Garibaldi, così come Garibaldissima, si inseriscono in una logica di valorizzazione del tessuto sociale e commerciale presenti nell’area”.

Coordinatore Fondazione LEM Adriano Tramonti: “Effetto Garibaldi è prima di tutto una festa la cui realizzazione è stata resa possibile dall’impegno di Claudio Marmugi per la spettacolazione su Piazza Garibaldi e del Frankie Pub su Piazza dei Mille. Accanto a loro abbiamo deciso di inserire l’attività di circo per i più piccoli proposta da Enrico Pellegrini e, ovviamente, di coinvolgere le associazioni attive nell’area. In ultimo, ma non meno importante per l’animazione complessiva, il mercato serale che verrà allestito sabato 26 luglio da Etruria Eventi in via del Pettine”.

Claudio Marmugi, direttore artistico di Garibaldissima: “La programmazione di Piazza Garibaldi per questa manifestazione è stata concepita come figlia di Garibaldissima ma proponendo spettacoli più strutturati con un programma divertente e coinvolgente per tutti”.

Luca Fantelli, Frankie Pub: “La programmazione di Piazza dei Mille ricalca il nostro stile aperto a 360° su tutti i tipi di musica. Così, venerdì abbiamo previsto musica latina, sabato rock e punk rock e domenica il cantautorato. Quelli presenti saranno tutti gruppi di Livorno che hanno sempre contribuito a tenere vivo il quartiere”.

Enrico Pellegrini, Scuola di circo e bolle: “Effetto Garibaldi rappresenta un momento importante per il quartiere con la possibilità che questa manifestazione offre di vivere l’area in maniera divertente, rilassata e condivisa”.

Alessandra Carlesi, Comitato Pontino San Marco: “Come associazione presente tutto l’anno sul quartiere, abbiamo risposto subito alla chiamata dell’amministrazione a contribuire anche in occasione di Effetto Garibaldi. Per noi sarà anche l’occasione per promuovere le nostre attività e in particolare “Libri in movimento”, iniziativa che realizzeremo dal 22 al 27 settembre”.

