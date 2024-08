Presentato il 4° Memorial Riccardo Cioni. Il ricordo di Pupo e Conti

"Solo chi ha il colore dentro fa ballare un mondo grigio" lo slogan del murale in via dei Pensieri dedicato al dj Cioni scomparso il 7 gennaio 2021 all'età di 66 anni

Ad aprire il Memorial venerdì 9 agosto alle 21,30 sarà Niky dj. A seguire, si alterneranno alla consolle, altri 7 dee jay. Durante la serata verranno raccolti fondi per l'acquisto di un ecografo da donare al reparto di Oncologia, un'iniziativa che sta portando avanti il Ccn Buontalenti-Modì

Si avvicina la data del 4° Memorial Riccardo Cioni dee jay full time. Organizzatore dell’evento ad ingresso gratuito, in programma venerdì 9 agosto dalle 21,30 alla Terrazza Mascagni, Giovanni Frau che stamattina in conferenza stampa presentando il Memorial nella sede di Confesercenti – insieme al presidente del Ccn Buontalenti-Modì Simone Toschi, al presentatore della serata Claudio Sottili (insieme a Laura Petracchi), alla sorella di Brunella, moglie di Riccardo Cioni, Antonella Dini, e all’assessore Rocco Garufo – ha fatto ascoltare il ricordo di due illustri personaggi del mondo della tv e spettacolo, nonché suoi amici. Carlo Conti: “Riccardo è stato un grande, un esempio, un faro. Per lui la cosa più importante era avere la pista sempre piena, animare e gasare, e lo ha insegnato a tutti compreso al sottoscritto quando facevo il dj. Sarà sempre nel nostro cuore”. E Pupo: “E’ bello ogni anno ritrovarsi intorno al ricordo di Riccardo. Un amico, un personaggio che ha dato un contributo importante al mondo dell’intrattenimento”. Ad aprire il Memorial sarà Niky dj. A seguire, si alterneranno alla consolle, altri 7 dee jay: lo stesso Frau, Giovanni Natalini, Pierino Vee, Vittorio L’indiano, Ringo, Enzo Delvy, Carlo Raffalli. “L’occasione – ha aggiunto Toschi – ci permetterà di raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo da donare al reparto di Oncologia che come Ccn stiamo portando avanti da alcuni mesi con l’obiettivo di donare l’apparecchio entro dicembre. Si potrà acquistare la maglietta ufficiale dell’evento oppure effettuare una donazione”. “Riccardo ha lasciato una impronta nella mia come in altre generazioni. E una iniziativa del genere non ci può fare che piacere” ha concluso Garufo. Infine, è stato annunciato che è in corso la realizzazione di un docu film dedicato alla memoria di Cioni e che nel corso del Memorial verranno proiettati alcuni spezzoni.

