Presentato il Con-Fusione Festival, teatro per nuove generazioni

Ideato da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza della Compagnia Orto degli Ananassi, torna da sabato 7 a domenica 15 settembre il “Con-Fusione Festival” giunto alla 5ª edizione: oltre 15 eventi dislocati con il coinvolgimento di realtà internazionali. "Lo spirito del progetto rimane lo stesso: giocare sullo stereotipo del palcoscenico creando momenti di intrattenimento e aggregazione"

di Giulia Bellaveglia

Torna da sabato 7 a domenica 15 settembre “Con-Fusione Festival”, l’ormai nota manifestazione di teatro per nuove generazioni, ideata e diretta da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza della Compagnia Orto degli Ananassi con sede al Teatro della Brigata. La kermesse, giunta alla sua quinta edizione e realizzata anche grazie al sostegno del Comune di Livorno e della Regione Toscana, oltre che di numerose realtà private, propone più di 15 eventi (clicca qui per leggere il programma completo) dislocati tra teatri, scuole, musei e altri luoghi cittadini. Le iniziative spaziano dal circo contemporaneo allo spettacolo di figura, dalla danza alla narrazione, fino ai laboratori pensati per la primissima infanzia. “Siamo felicissimi – spiega Di Luca – di essere riusciti a creare un prodotto che coinvolga più attività culturali cittadine che collaborano insieme, anche e soprattutto grazie al collettivo Costellazione che le racchiude in un unico gruppo. Il nostro intento è quello di andare a cercare il pubblico fino ad oggi rimasto isolato, quello un po’ più particolare, e farlo sentire coinvolto”. “Come per le precedenti edizioni – aggiunge Gambuzza – lo spirito del progetto rimane lo stesso: giocare sullo stereotipo del palcoscenico, cercare di capire che cosa sia questa realtà e farlo attraverso diverse forme d’arte che creino momenti di intrattenimento e di aggregazione”. Tra i presenti, anche alcuni ospiti internazionali come il Teatro Paraiso dalla Spagna e il Lutkovno Gledalisce Ljubljana dalla Slovenia, inseriti all’interno del progetto Sense of Sharing, nato con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra diverse tradizioni teatrali europee. “Sono molto felice – afferma l’assessore alla cultura Simone Lenzi – di sentire che alcune strutture private sostengono queste belle iniziative. Il Comune fa quello che può, ma per fare sempre del proprio meglio è necessario coltivare anche altri rapporti”. I biglietti sono acquistabili nei rispettivi luoghi di spettacolo, ma è necessario prenotarsi sul sito www.con-fusione-festival.eu. Per informazioni: [email protected].

