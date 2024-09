Presentato il concerto di beneficenza in memoria delle vittime dell’alluvione

Il concerto è in programma martedì 10 settembre in via Garzelli, a Collinaia, uno dei luoghi simbolo del tragico evento, dopo la tradizionale fiaccolata. Il direttore Menicagli: "Tantissimi gli artisti che si sono messi a disposizione". Il contributo relativo al loro compenso sarà interamente devoluto a Casa Maristella. La coordinatrice Bagnoli: "Infinitamente grati di questo sostegno nei nostri confronti"

di Giulia Bellaveglia

Un concerto di beneficenza in memoria delle vittime dell’alluvione del 2017. È questo quanto andrà in scena martedì 10 settembre a partire dalle 21 in via Garzelli, uno dei luoghi simbolo della tragica notte. “Un modo – dice l’assessore alla cultura Simone Lenzi – per ricordare un momento terribile attraverso l’arte e la musica”. L’evento, inserito all’interno della rassegna “Scenari e Serenate di quartiere” organizzata e promossa dalla Fondazione Teatro Goldoni e dal Comune di Livorno, vedrà l’esecuzione della “Messa di gloria in fa maggiore” per soli, coro e orchestra (entrambi del Teatro Goldoni) di Pietro Mascagni e “Oblivion” di Astor Piazzolla per fisarmonica e orchestra. “Il concerto – spiega il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – andrà in scena dopo la tradizionale fiaccolata organizzata dall’amministrazione comunale. Gli artisti livornesi che si sono messi a disposizione sono stati tantissimi, un aspetto che ci ha fatto davvero piacere”. “Quando mi è stato chiesto di inserire l’appuntamento all’interno della kermesse – aggiunge il direttore artistico di “Scenari e Serenate di quartiere” Fabrizio Brandi – non ci ho pensato neanche un attimo. Sono molto orgoglioso di ospitare questa bella manifestazione, anche in memoria del fatto che il nostro progetto venne duramente colpito dall’alluvione che si verificò proprio il giorno in cui era programmata la prima serata”. Il contributo relativo al compenso degli artisti, raccolto grazie all’ingresso ad offerta libera, sarà interamente devoluto a Casa Maristella, struttura presente all’interno della comunità educativa Casa Papa Francesco a Quercianella, diretta da suor Raffaella Spiezio, della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. “La nostra realtà – commenta la coordinatrice di Casa Maristella Angela Bagnoli – ospita madri e bambini che, a causa di situazioni di violenza, si vedono costretti ad abbandonare il proprio nucleo familiare. All’interno della casa viene svolto un grande lavoro di accoglienza ed educazione affettiva per consentire alle mamme e ai propri piccoli di ripartire dal loro rapporto. Siamo infinitamente grati di questo sostegno nei nostri confronti”. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà all’interno della Chiesa parrocchiale della nostra Signora di Lourdes in via Garzelli, 7.

