Presentato il “Giubileo in Tour”, visite gratuite nei luoghi simbolo della spiritualità

Dieci gli appuntamenti da aprile a dicembre distribuiti su quattro itinerari che metteranno in relazione spiritualità, arte e storia. Le visite sono gratuite e a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. Fondazione Lem promuoverà le visite attraverso il portale Visit Livorno per offrire massima visibilità

di Giulia Bellaveglia

In occasione dell’anno giubilare prende il via il “Giubileo in Tour”, un ciclo di visite guidate gratuite promosso dalla cooperativa Agave, con la compartecipazione del Comune e del Consiglio di Zona 5. L’iniziativa si propone di valorizzare e far conoscere ai cittadini e ai visitatori i luoghi di culto e i siti storico-artistici della città, in un’ottica di promozione culturale e turistica. Il programma prevede dieci appuntamenti, distribuite tra aprile e dicembre 2025, articolate in quattro diversi itinerari che mettono in relazione spiritualità, arte e storia (clicca qui per leggere il programma completo). “Con questo percorso – afferma l’assessore al turismo Rocco Garufo – intendiamo promuovere un patrimonio religioso spesso poco conosciuto, che rappresenta una risorsa preziosa. L’obiettivo è fare in modo che questi percorsi entrino stabilmente nell’offerta turistica di Livorno”.

alignleft” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/04/giubileo2-600×400.png” alt=”” width=”300″ height=”200″ />”Il Giubileo in Tour – aggiunge Elena Spagnoli di Agave – è composto da quattro itinerari che si alterneranno nel corso dei mesi. Dalla collina di Montenero al centro cittadino, i partecipanti potranno scoprire non solo i luoghi più importanti, ma anche gli aspetti storici e artistici che li caratterizzano. È un’idea per vivere il Giubileo in modo partecipato e al tempo stesso approfondire la conoscenza del territorio”. Le visite sono gratuite e a numero chiuso (massimo 30 partecipanti). La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile iscriversi ad un solo evento per volta. Le prenotazioni si aprono una settimana prima di ogni data. “Montenero – conclude il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti – non è soltanto un luogo di culto, ma un punto di riferimento storico, paesaggistico e culturale per tutta la città. Con questo progetto vogliamo riavvicinare i cittadini a questo patrimonio, spesso poco valorizzato, rendendolo accessibile a tutti”.

Per informazioni e prenotazioni: 0586/897.890 – 348/040.45.16, [email protected]. Fondazione Lem promuoverà le visite attraverso il portale Visit Livorno per offrire massima visibilità al calendario di appuntamenti.

