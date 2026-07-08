Presentato il Livorno Music Festival

Oltre 220 artisti (70 di fama internazionale), 30 concerti e una Summer Academy con 300 allievi da 30 Paesi: dal 10 agosto all'8 settembre torna il festival che unisce grandi interpreti a giovani talenti portando la musica tra i luoghi simbolo della città e della provincia, Arcipelago compreso

di Giulia Bellaveglia

Dal 10 agosto all’8 settembre torna il Livorno Music Festival (clicca qui per leggere il programma completo), che celebra la sua sedicesima edizione confermandosi uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate toscana e coinvolgendo 28 partner con un’estensione che va ben oltre i confini cittadini. Saranno 18 le location che ospiteranno i 30 concerti in programma, con appuntamenti anche a Suvereto, Campiglia Marittima, Pontedera e nei porti di Piombino, Rio Marina e Capraia. Oltre 220 gli artisti coinvolti, tra cui 70 musicisti di fama internazionale, 116 giovani talenti provenienti da 30 Paesi e 2 orchestre. Il cartellone attraversa epoche e generi, dalla musica classica al jazz, dal tango all’elettroacustica, con produzioni originali e omaggi a Verdi, Britten, Ligeti e San Francesco d’Assisi. Parallelamente si svolgerà la Summer academy, con 30 corsi di perfezionamento affidati a 35 docenti internazionali. I 300 allievi selezionati su oltre 500 candidature avranno l’opportunità di esibirsi anche nei serate della rassegna. “Una bella iniziativa – afferma il sindaco Luca Salvetti – che è arrivata a sedici anni. Un percorso lungo che ha permesso di radicare sempre di più l’idea di utilizzare gli eventi musicali, e giovani talenti, come elemento di valorizzazione della nostra città. È importante che la manifestazione guardi anche al resto della provincia, perché il capoluogo deve svolgere un ruolo di guida anche dal punto di vista culturale”. “Anche quest’anno – spiega il direttore artistico Vittorio Ceccanti – gli allievi sono oltre 300. I 116 inseriti nel cartellone sono stati scelti attraverso selezioni molto rigide: sono ragazzi che già vincono concorsi internazionali e trovano spazio nelle grandi orchestre europee. Il nostro obiettivo adesso è rendere la kermesse ancora più solido dal punto di vista organizzativo”. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano alcuni luoghi inediti, come il Circolo Amici dell’Opera “Galliano Masini”, la cripta di San Jacopo in Acquaviva, la Pieve di San Giovanni a Campiglia Marittima e la stazione marittima del porto di Piombino. “Portare la musica dove si trovano le persone è una missione del festival – conclude Ceccanti – Per questo utilizziamo un solo teatro, mentre tutti gli altri concerti si svolgono in spazi non convenzionali, facendo dialogare l’arte con il territorio, la sua storia e il suo paesaggio”.

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