(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Presentato il Mascagni Festival 2026, lirica e spettacoli dalla città alla costa

Dalla “Cavalleria rusticana” per la prima volta in Lis agli spettacoli con Veronica Pivetti, Maurizio Nichetti, Alessandro Benvenuti, Leonardo Fiaschi e Paola Minaccioni. E debutta il progetto itinerante #TerreMascagnane. Il presidente Giani: “Questo Festival merita un riconoscimento nazionale"

di Giulia Bellaveglia

Presentato il programma della settima edizione del “Mascagni Festival”, la rassegna lirica e musicale promossa dalla Fondazione Teatro Goldoni e dedicata alla valorizzazione dell’opera di Pietro Mascagni. Da lunedì 17 a domenica 23 agosto (clicca qui per leggere il programma completo) il cuore della città ospiterà spettacoli, concerti e produzioni originali. Il cartellone 2026 però, guarda oltre la tradizionale settimana centrale e si allarga a tutta l’estate. Sotto la direzione artistica di Marco Voleri, la kermesse compie un ulteriore salto di qualità, con nuove produzioni, prime nazionali e un progetto che intreccia il centro di Livorno con la costa. Tra gli appuntamenti annunciati spiccano la “nuova” “Cavalleria rusticana” per la prima volta in Lis (lingua italiana dei segni) e Coro delle Mani Bianche, oltre agli spettacoli con Veronica Pivetti, Maurizio Nichetti, Alessandro Benvenuti, Leonardo Fiaschi e Paola Minaccioni. Il percorso partirà già sabato 20 giugno con “Aspettando il festival”, una serie di anteprime diffuse che anticiperanno la manifestazione principale. Novità assoluta di quest’anno è #TerreMascagnane, l’iniziativa itinerante pensato per portare la musica del compositore livornese fuori dai teatri, in un dialogo diretto con i luoghi e le comunità del territorio. “Il Mascagni Festival si conferma uno dei progetti culturali più significativi per Livorno e per la Toscana – dice il presidente della Regione Eugenio Giani -. Meriterebbe un percorso autonomo, anche attraverso una Fondazione dedicata e il riconoscimento tra i festival di interesse nazionale da parte del Ministero”. Sulla stessa linea il sindaco Luca Salvetti, che ha ricordato come l’amministrazione abbia sostenuto fin dall’inizio la crescita della rassegna. “Abbiamo creduto nel Mascagni Festival come appuntamento stabile per la città – afferma il primo cittadino – e oggi vediamo un progetto che mette in relazione il centro, i luoghi simbolici e il territorio costiero. Con il palco in piazza Goldoni come fulcro e una rete di eventi che si estende ben oltre, l’evento si candida ancora una volta ad essere uno degli appuntamenti culturali di punta dell’estate toscana”. I biglietti saranno in vendita dal 15 giugno online e al botteghino del teatro.

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