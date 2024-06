(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Presentato il programma di Estate a Villa Trossi

Il calendario prevede nel periodo dal 16 giugno al 31 agosto 2024 serate con musica, teatro, cabaret, danza, magia, talk show, incontri culturali e concerti, oltre a due mostre con artisti internazionali e le esposizioni finali degli allievi dei corsi d’arte

Ideata nel 2015 con la direzione artistica di Fulvio Venturi, affiancato da Roberto Napoli che ne ha successivamente preso il testimone, Estate a Villa Trossi è arrivata oggi alla sua X edizione. Come è naturale, l’occasione si presta a tirare un bilancio di quello che negli anni si è consolidato come appuntamento di importanza regionale, apprezzato da un numero crescente di spettatori. Arricchita nella varietà e nella qualità delle proposte, Estate a Villa Trossi è diventata a tutti gli effetti un festival che, se raffrontato con analoghi palinsesti toscani, può vantare di essere oggi la manifestazione spettacolare estiva più lunga (da metà giugno a fine agosto) e con il maggior numero di eventi: quest’anno le serate saranno 41, affiancate da esposizioni ad ingresso gratuito. Promossa dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno, diretta e prodotta da Roberto Napoli, Estate a Villa Trossi vede la partnership tecnica del Teatro Goldoni e di Promos, con il quotidiano “Il Tirreno” in qualità di media partner. Il calendario prevede nel periodo dal 16 giugno al 31 agosto 2024 serate con musica, teatro, cabaret, danza, magia, talk show, incontri culturali e concerti, oltre a due mostre con artisti internazionali e le esposizioni finali degli allievi dei corsi d’arte.

GLI SPETTACOLI

Si inizia domenica 16 giugno con una serata dedicata ai Frank Sinatra Duets. Il concerto ha il sottotitolo “cheeck to cheek” proprio per sottolineare l’amore dei duetti di Frank con le cantanti più famose della storia del jazz e non solo. Sul palco un Jazz Sextet di eccellenza con Stefano Brondi e Chiara Pellegrini alle voci, il trombettista di grandissima esperienza Marco Bartalini con Andrea Pellegrini al pianoforte, Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Il giorno dopo, lunedì 17 giugno, la Compagnia del Sesto piano, propone la serata di teatro brillante con la commedia Colpi di Pennello. Mercoledì 19 giugno, in esclusiva, lo spettacolo Romancero Musicàl, un mix di poesia in musica che condurrà in un viaggio artistico tra Argentina e Andalusia con brani musicali di Carlos Guastavino e Mario Castelnuovo-Tedesco e testi poetici di Garcia Lorca e di altri poeti argentini: l’evento è a cura del Coro Del Corona diretto da Luca Stornello, con i solisti Barbara Marchetti – soprano, Maria Luce Menichetti – mezzosoprano, Luis Javier Jimenéz Garcia – tenore, Marco Benucci – baritono.

Venerdì 21 giugno, Festa della Musica, con una serata dedicata al compianto Tony di Music City, che vedrà sul palco musicisti e ospiti per omaggiare in musica e ricordi il chitarrista Tony Mazzone, con brani jazz e pop e gli interventi di tanti artisti ospiti. Sabato 22 giugno tornano a Villa Trossi gli SpringTime e le Monday Girls, sotto l’attenta direzione di Cristiano Grasso e i suoi musicisti, per una serata all’insegna della musica pop-rock internazionale cantata in formazione corale con grande impatto visivo e sonoro.

Domenica 23 giugno è il turno di Consalvo Noberini, il mattatore ardenzino doc, che ogni anno lascia il suo segno particolare tra grande comicità e racconti labronici e che proporrà lo spettacolo “A spasso per Livorno e…dintorni”. Mercoledì 26 giugno in prima assoluta sul palco di Villa Trossi, si esibiranno i Jubilation Gospel Choir, formazione di venti elementi, diretti da Luca Del Tongo, per uno spettacolo entusiasmante, gioioso, trascinante con le gospel songs contemporanee che coinvolgeranno emotivamente tutto il pubblico. Venerdì 28 giugno arriviamo alla serata dedicata alla Grecia, una nazione che nella storia di Livorno ha dato un importante contributo alla crescita culturale ed economico-sociale, con il gruppo Kalò Taxidi ed il coro Makedonìa che propongono un entusiasmante concerto dal titolo Elladé in un repertorio di canti e musiche tradizionali della cultura ellenica. Domenica 30 giugno, ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa di Antonio Carlos Jobim, uno degli inventori della Bossa Nova, insieme a Joao Gilberto e Vinicius De Moraes: per l’occasione sarà in scena la formazione capitanata da Elisa Mini – voce, Andrea Garibaldi – pianoforte, Nino Pellegrini – contrabbasso, Andrea Melani – batteria, che proporrà lo spettacolo intitolato Saudade do Brasil; si passa a mercoledì 3 luglio, per il grande appuntamento con lo spettacolo Ennio!, dedicato all’indimenticabile compositore Ennio Morricone, che vedrà sul palco la singer Barbara Terreni accompagnata al pianoforte da Giorgio Maroni, al sax e clarinetto David D’Alesio e al contrabbasso Giovanni “Nino swing” Pellegrini.

Giovedì 4 luglio in esclusiva a Livorno il talk show con ospite uno dei grandi compositori della musica leggera italiana: Franco Fasano, che propone il suo show intitolato “Io Amo”, titolo del suo libro, cantando e suonando il pianoforte sul palco sotto le “Stelle”. Una serata interessantissima ricca di storia e aneddoti sugli anni più belli della musica italiana condotta sapientemente dal presentatore Claudio Sottili, noto conduttore di trasmissioni musicali, già voce della mitica Radio Montecarlo.

Venerdì 5 luglio ospite d’onore il sassofonista statunitense Jabob Duncan, collaboratore di Norah Jones, Aretha Franklin, Teddy Abrams e numerosi altri. Sul palco insieme a lui il More Love Duo con Chiara e Andrea Pellegrini per un concerto ricco di brani pop e jazz in una scaletta di crescendo musicale appassionante. Martedì 9 luglio grande appuntamento per tutte le età con il musical della Compagnia Musical Show Group, diretta da Sara Del Vivo, intitolato La Leggenda di Agrabah, liberamente tratto dalla favola di Aladdin e la lampada magica.

Giovedì 11 luglio torna l’attesa comicità di Paola Pasqui, con il suo spettacolo di cabaret dal titolo “A mille ce n’è”, che riserva novità e risate per tutti. Due giorni dopo, sabato 13 luglio, la Compagnia del Sesto piano, propone la serata di teatro brillante con la commedia “Nessuno è im…perfetto”. Un fantastico spettacolo di danze arabe Sagafetna è poi in programma martedì 16 luglio con le Compagnie Karabà, El Baraka, El Farashat e Nada Al Basha, in mix di suoni e colori tipicamente orientali. Si prosegue mercoledì 17 luglio con il regista Beppe Ranucci che porta in scena il monologo ¡Viva la Vida! dedicato a Frida Kahlo, interpretato da Elisa Ranucci. venerdì 19 luglio la Compagnia I Leggendari presenta lo spettacolo Le Verità della memoria, per la regia di Franco Santini.

Sabato 20 luglio la Fondazione Trossi-Uberti ospiterà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale Città di Livorno durante la quale attori professionisti leggeranno le opere finaliste; curata dall’Associazione Pietro Napoli, la serata a ingresso libero sarà inoltre l’occasione per celebrare il centenario pucciniano.

Ciuchebiamoci, una lunga storia …musicale, torna quest’anno mercoledì 24 luglio con un insieme di musicisti capitanati da Valerio D’Alelio con Gabriele Borghini, Alessio Colombini e Icilio Lanini, sul palco per rivivere le canzoni degli anni che hanno visto l’apice del famoso locale di Castiglioncello.

Grande appuntamento con Luisa Corna a Villa Trossi venerdì 26 luglio in un talk show in cui la cantante e conduttrice bresciana si racconta e si esibisce con il musicista Giandomenico Avellino e con la conduzione di Marco Chiappini insieme ad altri ospiti.

Sabato 27 luglio tributo a Fabrizio De Andrè e Pfm, con Lorenzo Taccini e La piccola Orchestra, in occasione del venticinquesimo anno della scomparsa di Faber. Domenica 28 luglio una notte d’incanti con La corte dei Miracoli ed il suo cast di illusionisti, dove si avvicenderanno sul palco tanti “maghi”, ognuno specializzato nel suo genere, pronti a stregare grandi e piccini.

Martedì 30 luglio Singin’Broadway è il titolo dello spettacolo prodotto dalla Compagnia ArteMusical che proporrà i maggiori successi del genere musical in stile americano e non solo.

Si passa a Giovedì 1 agosto con una serata dal carattere classico intitolata Salotti romantici Europei nella quale il soprano Annarita Della Marca, il mezzosoprano Maria Luca Menichetti, il basso Filippo Pochini sotto la guida e direzione del pianista Paolo Rossi, proporranno una selezione di Lieder di Mendelssohn e Schumann.

Venerdì 2 agosto, tanto swing con il Trio Diecibel per rivivere il repertorio swing degli anni ’30 e ‘40 con Silvia Peluso, Caterina Bianchi, Monica Giuntoli, e la direzione di Stefano Brondi con gli arrangiamenti musicali di Andrea Pellegrini.

Sabato 3 agosto la Compagnia Spazio Teatro propone la commedia La cantatrice calva di Eugène Ionesco, per la regia di Mark Eaton.

Lunedì 5 agosto entreremo nelle atmosfere popolari di Buenos Aires con musiche di Astor Piazzolla e testi poetici di Luis Borges e Horacio Ferrer nelle interpretazioni dei musicisti Patrizia Amoretti, Patrizia Freschi, Ellie Young con le recitazioni di Alessandra Carlesi e la voce narrante di Sergio Perotta.

Mercoledì 7 agosto torna dopo due anni a Villa Trossi l’esilarante Stefano Santomauro con il suo ultimo spettacolo God Save The Sex, attesissimo format che fa da apripista ad una serie di spettacoli sul buonumore: infatti Venerdì 9 agosto sarà in scena la commedia in vernacolo livornese di Alessio Nencioni Ir Marchese der Grillo e Sabato 10 agosto sul palco la Compagnia La Combriccola con la commedia vernacolare Se si desina un si cena.

Le serate proseguono mercoledì 14 agosto con Il caffè concerto al Salone Margherita di Napoli (1890-1920) per rivivere ila tipica atmosfera in stile café chantant che ebbe tantissimo successo a cavallo del secolo scorso. Sul palco un grande cast con Annalena Lombardi, Cosetta Gigli, Matteo Micheli, Paola Pacelli e Massimo Gentili con la direzione musicale di Stefania Casu e la regia di Franco Bocci. Dopo la pausa di Ferragosto, il jazz torna sul palco venerdì 16 agosto con il tributo a Charlie Mingus a cura del contrabbassista Giulio Boschi con Max Fantolini al pianoforte; subito dopo risate a non finire sabato 17 agosto con il Varietà labronico del buonumore che vede le Compagnie Livornesi Riunite in uno spettacolo di scenette, sonetti e comicità della tradizione cittadina. Torna il teatro con la Compagnia i Leggendari che domenica 18 agosto porta in scena la commedia Racconti di Scoglio…nati. Qualche giorno dopo arriva la comicità caustica di Claudio Marmugi (venerdì 23 agosto) con lo spettacolo Pace, Amore e Bombammano. Attesissimo talk show sabato 24 agosto dal titolo I mestieri del cinema – Dietro lo schermo, condotto da Serafino Fasulo con ospiti Dalia Colli e Paola Gattabrusi (per entrambe nomination al David di Donatello 2024 insieme a Massimo Gattabrusi), che ci racconteranno le magie del trucco cinematografico con tante storie e aneddoti.

Il Piccolo Teatro Città di Livorno sarà in scena domenica 25 agosto con l’opera di William Shakespeare dal titolo Le Allegre Comari di Windsor.

In chiusura di stagione un evento irripetibile: martedì 27 agosto gli amici del Sodalizio MVschiato dedicheranno la serata ai grandi maestri e sodali Giorgio Marchetti, scrittore satirico noto come Ettore Borzacchini e all’artista e umorista Alberto Fremura.

Venerdì 30 agosto protagonista sul palco di Villa Trosii sarà il pianista Ilio Barontini con un concerto per piano solo dedicato alla produzione musicale dei Beatles con arrangiamenti originali pubblicati nell’album “Back to Beatles” che sarà presentato nella serata. A chiudere il cartellone sabato 31 agosto sarà una straordinaria festa di suoni e colori dal titolo La zarzuela, canzoni e balli popolari spagnoli che vedrà protagonista la cantante di Malaga Rosalìa Gallardo con l’esibizione di flamenco della La compagnia La Nuova Luz di Patrizia Vennero.

INIZIO SPETTACOLI ORE 21,30

INGRESSO POSTO UNICO 12,00 EURO

Biglietti disponibili un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria posta all’ingresso di Villa Trossi (via Ravizza, 76)

PRENOTAZIONI TELEFONICHE E WHATSAPP AL 3385081221

LE MOSTRE

Dal 21 Giugno al 6 Luglio 2024 nelle sale al piano terra di Villa Trossi sarà allestita la mostra Voices of Light – Voci di Luce del fotografo americano Jerry Lee Ingram. Composta da grandi fotoritratti, dipinti su tela e un video di Robert Scarnechia, l’esposizione ha il fine di “Illuminare coloro che hanno combattuto per l’equità e i diritti umani per tutti, pagando il prezzo più alto” (Jerry Lee Ingram). Il progetto in forma ampliata approda a Livorno dopo essere stato presentato per la prima volta al festivalfilosofia di Sassuolo nel settembre 2022 con la curatela di Carlo Alberto Zini.

Jerry Lee Ingram ha collaborato con una lunga lista di case di moda (Salvatore Ferragamo, Luisa Via Roma, Max Mara e Pierre Cardin, solo per citarne alcuni), designer e artisti in Italia e negli Stati Uniti per oltre 25 anni. Abbracciando il ruolo di fotografo, direttore creativo, stilista, scenografo, interior designer, Jerry Lee si cimenta in progetti che gli sono familiari e si occupa di tutto ciò che è necessario per creare nuovi tipi di lavoro artistico. Un punto culminante della sua carriera è stato il suo legame e la sua amicizia decennale con Susan Nevelson e Ken Scott. Nel 2019 è stato nominato tra i fotografi di spicco a livello mondiale da Pan-Arab Luxury Magazine Collection. Ha esposto i suoi lavori in numerose sedi italiane e americane, tra cui Palazzo Ducale di Lucca, Palazzo Ducale di Modena e Palazzo Pitti di Firenze. Il museo del Costume di Palazzo Pitti ha ospitato la mostra triennale “Women In the Spotlight” con opere dell‘icona della moda e storica designer di tessuti Susan Nevelson.

Dal 12 al 25 luglio Villa Trossi sarà sede del progetto MEDUSA la Gorgone una mostra internazionale di scambio culturale e artistico tra gli artisti cinesi, europei e di altri paesi e regioni del mondo, organizzata dall’Associazione Nazionale di Belle Arti d’Italia, ISOLART GALLERY in collaborazione con MUCCHI International Culture and Art Management Ltd in Cina. Dopo due tappe a Firenze e a Milano, Villa Trossi ospita questo evento vede l’apertura di una call fino al 26 giugno e l’assegnazione di un premio finale da parte di una prestigiosa Giuria. Il progetto internazionale è curato da a Yuanqi Cao, Rossella Tesi e Xue Rui.

Infine, nei weekend di agosto saranno allestite a rotazione le mostre delle opere realizzate dagli allievi dei Corsi d’arte 2023/2023 di disegno, incisione, pittura, scultura e fotografia.

