Presentato Incantastorie, a Castagneto Carducci arriva il primo festival dell’immaginario

Per tre giorni, dal 23 al 25 agosto, la parte alta del borgo verrà suddivisa in quattro "quartieri" - sogni, ricordi, desideri e storie - che saranno animati da spettacoli di arte di strada (circa 40 artisti coinvolti), arti performative e arti visive sul tema dell'immaginario. Organizzatrice del festival la coop. Itinera, in collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci. La vice presidente Laura Giuliano: "Per noi una opportunità e una sfida. Lo slogan? Benvenuti dove i desideri accendono i sogni e i ricordi diventano storie". L'assessore Pullini: "Castagneto è un luogo magico. Invitiamo tutti a venire al festival utilizzando il servizio navetta". Tutte le info su biglietteria e programma su incantastoriefestival.it

“C’è grande aspettativa ma siamo pronti ad accogliere quella che per noi rappresenta una opportunità e, al tempo stesso, una nuova sfida”. A dirlo è Laura Giuliano, vice presidente di Itinera la cooperativa organizzatrice, in collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci, della prima edizione di Incantastorie, festival dell’immaginario in programma il 23, 24 e 25 agosto nella parte alta del borgo. “Il Festival per noi si inserisce in un contesto di continuità con il territorio castagnetano – aggiunge Giuliano – dove siamo già presenti con tanti servizi di valorizzazione turistica. Colgo l’occasione per ringraziare i residenti, l’amministrazione comunale, tutte le associazioni, il frantoio, il Ccn e la Banca di Castagneto. Per quanto riguarda il festival in sé il centro storico verrà suddiviso, diciamo così, in quattro quartieri – sogni, ricordi, desideri e storie – e non a caso lo slogan scelto è Benvenuti dove i desideri accendono i sogni e i ricordi diventano storie“. Nello specifico, per tre giorni il paese verrà animato da spettacoli di arte di strada, arti performative e arti visive sul tema dell’immaginario. “Gli spettacoli e le performance – spiegano i direttori artistici Marco Buldrassi e Giulia Ventura – saranno dispiegati in 6 postazioni in cui il pubblico incontrerà cantastorie, marionette, clown, musicisti e suggestive installazioni. La nostra idea è stata anche e soprattutto quella di un evento in cui tutti i castagnetani si possano sentire parte integrante”. Fra i circa 40 artisti coinvolti meritano una menzione: il Teatro Schabernack tedesco che dopo un’intensa ricerca sul clown è arrivato in Italia per poi stabilirvisi nel 1981 con il suo storico sketch comico ma al contempo grottesco, drammatico e poetico; Andrea Battisti clown, equilibrista e acrobata viareggino con il suo personaggio Zip; Felice Pantone, artista eclettico e originale che costruisce da solo gli strumenti musicali ed è stato riconosciuto “cantastorie del terzo Millennio”; Italo Pecoretti attore, musicista regista, burattinaio, che trova la sua espressione ideale nel Teatro di Figura e che quest’anno ha ricevuto il premio alla carriera “La luna d’argento” nell’ambito del Festival La luna è azzurra; DrumRum Teatro, fatto Sarah Georg e Gabriele Stoppa, con uno spettacolo “interattivo” fatto di macchine ottiche da provare e da racconti da ascoltare; il Teatro Trabagai di Giorgio Monteleone e Elena Farul: cantanti, attori e musicisti livornesi con una piece dedicata alle ninne nanne.

L’inaugurazione del festival sarà aperta a tutti e avrà luogo venerdì 23 agosto alle ore 19.00 nella Piazza del Popolo di Castagneto Carducci con la Large Street Band che chiuderà anche la serata: composta da 11 elementi spazia dal vortice adrenalinico del rocknroll al twist e al boogie woogie alternando la magica atmosfera dello swing al funky al jazz, senza tralasciare una vena latina costante. Sabato 24 e domenica 25 agosto gran finale alle 23.30, sempre in piazza del Popolo, a ingresso libero con Luca Cutrupi: lombardo di nascita e piemontese d’adozione coi suoi spettacoli, ai più importanti eventi del settore, in Italia e all’estero. È un raro artista di bolle di sapone, uno dei pochi in Europa a presentare uno spettacolo di bolle di sapone fluorescenti.

I direttori artistici

Buldrassi opera da più di vent’anni come mimo, giocoliere e trampoliere spaziando dal teatro di strada agli allestimenti di opera lirica e teatrale. Dal 2022 cura come Direttore Artistico la sezione degli artisti di strada di Effetto Venezia, storica manifestazione culturale del Comune di Livorno e Fondazione Lem. Giulia Ventura è attrice di teatro con esperienza di aiuto regia, drammaturgia e di insegnamento nei laboratori teatrali per adolescenti e adulti. La comunicazione dell’evento è diretta da Valentina La Salvia, concept grafico di Meteora di Raffaele Commone.

Info utili: biglietterie, parcheggi e servizio navette

Tutte le informazioni sul festival e il programma completo sono su incantastoriefestival.it e sui canali social Facebook e Instagram @incantastoriecastagneto. Per informazioni è possibile inoltre contattare via whatsapp il numero 3804193576 o scrivere a [email protected] Le sere dello spettacolo saranno attive tre biglietterie agli ingressi del festival: dalle ore 18.00 Piazzetta dell’Arco davanti al Palazzo Comunale (pagamento con carte e contanti) e dalle ore 20.00 Via Marconi e Via Garibaldi (pagamento solo contanti), Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 ma sarà possibile accedere dalle 20.00 per visitare le installazioni e assistere alle performance. Per arrivare in paese sarà possibile usufruire gratuitamente delle navette in partenza da Piazza del Mercato e da Via del Fosso a Donoratico e da Piazza Cassola a Marina di Castagneto, con servizio dalle 19.00, ultima corsa ore 00.45. Si ricorda che è consigliabile parcheggiare a Donoratico e Marina di Castagneto e arrivare in paese entro le 20.00 per evitare la coda agli ingressi.

Costo biglietti: 12 € adulti, 8 € bambini (dai 3 ai 10 anni). Ingresso gratuito: bambini sotto i 3 anni – persone con disabilità: 36 € Family (2 adulti+2 bambini). Prevendita online su Ticketone e Uffici Turistici: Castagneto Carducci, Marina di Castagneto, Bolgheri H 10.00-13.00 / 17-20.00.

Parcheggi con partenza navette gratuiti: Piazza del Mercato (Donoratico); Via del Fosso (Donoratico); Piazza Cassola (Marina di Castagneto) Orari servizio navetta: dalle ore 19.00 – ultima corsa ore 00.45.

