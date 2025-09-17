Presentato Libri in Movimento, itinerario letterario nel quartiere Pontino San Marco

Promosso dal Comitato Pontino San Marco, l'itinerario è in programma dal 21 al 27 settembre. Daniela Barli Carboncini: “Sarà un modo per conoscere libri e autori ma anche per scoprire, e riscoprire, luoghi caratteristici e significativi del centro storico”. Il programma giorno per giorno

di Martina Romeo

Presentati alla libreria Libri di Daniela Barli Carboncini tutti gli appuntamenti della nuova edizione di LIM – Libri in Movimento. Giunto ormai alla terza edizione, l’itinerario letterario promosso dal Comitato Pontino San Marco si svolgerà nell’omonimo quartiere dal 21 al 27 settembre. “Sarà un modo per conoscere libri e autori ma anche per scoprire, e riscoprire, luoghi caratteristici e significativi del centro storico cittadino”, ha sottolineato Barli Carboncini. La selezione dei libri, curata in collaborazione con la stessa libreria, spazia da temi di attualità ad argomenti storico-politici, fino al romanzo e alle favole per i più piccoli. “Per i bambini – ha poi aggiunto Daniela – Antonella Cenci, dell’associazione La 12a Sedia, ha preparato un evento interattivo”. Oltre a Barli Carboncini e a Cenci, presenti alla conferenza anche Annalisa Ravenna, Giuseppina Roncaglia, Anna e Piero Mochi. Tutti parte integrante del Comitato Pontino San Marco. “Tutte le scelte sono state molto curate. – è intervenuta Cenci – Il Comitato si è sentito responsabile di dover aprire la manifestazione parlando della Palestina e, a questo scopo, siamo fortunati ad avere Atef Abu Saif con noi”. “Vita appesa”, uno dei due libri di Abu Saif che avvierà l’itinerario questa domenica, sarà presentato in anteprima a Livorno proprio in occasione della manifestazione. “’Vita appesa’ uscirà in anteprima, saremo noi i primi a presentarlo. A questo proposito, vorremmo ringraziare Gianni Tognoni, Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli, che sarà il relatore durante la presentazione del libro”. Alle conversazioni e alle diverse letture, durante gli appuntamenti di “Libri in Movimento”, si alterneranno anche delle esecuzioni musicali degli allievi del Conservatorio Mascagni. Quest’ultimo ampiamente ringraziato per la collaborazione data nella realizzazione dell’evento, insieme a D’Alesio Group, a La 12a Sedia e a Bettarini Group. Tra gli sponsor, invece, si annoverano il Comune di Livorno, il Consiglio di Zona 2 e l’Accademia dello Sport. “Come per altre iniziative realizzate negli ultimi anni, uno degli scopi principali di LIM è quello di valorizzare il territorio. Accendere un faro in questo quartiere storico della città che, spesso, viene poco considerato. Vorremmo quindi attirare l’attenzione dell’amministrazione per una cura e un decoro urbano, oltre che mettere in evidenza i punti di forza e quelli nevralgici del quartiere”. Per qualsiasi domanda, richiesta e/o maggiori informazioni, contattare [email protected]. Il programma, comprendente sia autori livornesi che non, prevede:

· Domenica 21

Ore 18: Atef Abu Saif. “Vita appesa”, Alessandro Polidoro Editore, e “Diario di un genocidio”, Fuoriscena. Presenta Gianni Tognoni.

Cantina Bettarini, Scali delle Cantine 41.

· Lunedì 22

Ore 18: Peppe Millanta. “Vinpeel degli Orizzonti”, Neo Edizioni. Presenta Francesco Coscioni.

Sede D’Alesio Group, via Castelli 6.

· Martedì 23

Ore 18: Giacomo Scotti. “Favole e storie da recitare”, Kappa Vu. Laboratorio interattivo per bambine/i a cura di Antonella Cenci.

Accademia dello Sport, via Garibaldi 216.

· Mercoledì 24

Ore 18: Veronica Galletta. “Malotempo”, Minimum Fax. Presenta Elisabetta Porta.

Mura Lorenesi, ingresso da via della Bastia di fronte al civico 63/A (in caso di maltempo l’incontro si terrà alla Cantina Bettarini, Scali delle Cantine 41).

· Giovedì 25

Ore 18: Marco Ferrucci. “La tela del ragno”, Marchetti Editore. Presenta Sergio Nieri.

Studio Mochi, via Terrazzini 58.

· Venerdì 26

Ore 18: Marco Ferrari. “Il partigiano che divenne imperatore”, Editori Laterza. Presenta Andrea Bartolozzi.

Cantina Lemmi, Scali del Naviglio.

Ore 21: Renzo Bacci. “Dalla bottega al carcere fascista”, Polistampa. Presenta Spartaco Geppetti con Marco Susini.

Cantina Lemmi, Scali del Naviglio.

· Sabato 27

Ore 18: Antonella Sinopoli. “Black Sisters”, Infinito Edizioni. Presenta Farhia Aidid Aden. Music performance by Gavi De Skape.

Parchino di via della Cappellina, angolo via San Luigi (in caso di maltempo l’incontro si terrà allo Studio Mochi, via Terrazzini 58).

