Presentato MANin BORGO: una giornata tra musica, danza, arte e mestieri

Sabato 26 settembre Piazza Manin ospita la prima edizione della rassegna: in programma mostre, artigianato, percorsi formativi, musica classica, lirica e danza. Alle 17 concerto di musica classica e lirica con danza, seguito dall’aperitivo solidale

Una giornata per raccontare Borgo Cappuccini attraverso l’arte, la musica, la danza e le tante realtà professionali che animano lo storico quartiere popolare di Livorno. L’appuntamento è per sabato 26 settembre sul prato di Piazza Manin, uno dei luoghi più suggestivi del Borgo, a partire dalle ore 10 con la presentazione di mostre, arte, mestieri e percorsi formativi, per proseguire alle ore 17 con un concerto di musica classica e lirica con coreografie danzate e l’aperitivo solidale di chiusura. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. “Il progetto, denominato MANin BORGO – spiega il presidente del Consiglio di Zona 3 Alessandro Raffaele, organismo di partecipazione decentrata istituito dal Comune di Livorno – è stato presentato da alcuni cittadini di Borgo Cappuccini, con l’obiettivo di favorire la riqualificazione urbana e culturale del quartiere tramite l’organizzazione di eventi insieme con le attività presenti e valorizzare nello stesso tempo gli spazi urbani come volano di iniziative culturali, di svago e di sostegno sociale”. Un progetto che ha incontrato subito l’apporto programmatico e logistico del Circolo Musicale Masini, intitolato all’indimenticato tenore livornese, che proprio in Piazza Manin ha da oltre 50 anni la sua sede. “Siamo orgogliosi di ospitare la prima edizione di MANin Borgo – afferma Paolo Noseda, presidente del Circolo Masini – a testimoniare l’importanza della nostra Associazione sul territorio. La crescita avvenuta nell’ultimo anno, con un continuo aumento del numero dei soci, è il risultato di una programmazione musicale diversificata e di qualità e siamo lieti di offrire struttura e collaborazione per eventi come questo che chiama i cittadini ad essere testimoni e partecipi di alcuni aspetti della vita del proprio quartiere e godere nello stesso tempo della bellezza di alcune pagine celebri del repertorio musicale e coreutico”. Questo il programma: dalle ore 10 le diverse realtà artistiche e professionali presenti nel quartiere di Borgo Cappuccini accoglieranno i visitatori all’interno del Circolo Masini per raccontare i loro mestieri e i loro percorsi formativi. Tra questi la Cooperativa sociale Brikke Brakke, con l’esposizione di una propria opera tessile realizzata dal laboratorio di riuso del tessuto del centro diurno Blu Cammello insieme agli artisti del progetto “OFF-SITE Livorno – Officina per l’arte contemporanea”; l’Associazione culturale ed artigianale Gruppo di Navimodellisti livornesi, fondata nel 1980, che realizza modelli navali storici e custodisce disegni e libri che raccontano secoli di storia della marineria e che alle ore 11 incontrerà gli studenti della classe III dell’Istituto Nautico A. Cappellini per il corso di storia di costruzione navale, con la consegna degli attestati di partecipazione al “1° corso di modellismo e di restauro navale”. Spazio anche a una Mostra Collettiva con esposizione di lavori di Elena Zambini, impegnata nel recupero artistico e nel restyling di mobili, e degli artisti Massimo Bardi, Andrea Forgiarini e Lucia Anna Leone. Stefano Pilato by Art Pesce Fresco, maestro del riciclaggio artistico, esporrà la sua opera “Rimorchiatore interstellare”.

Alla giornata prenderanno parte l’Associazione di volontariato Cure Palliative di Livorno e il Circuito Urbano Contemporaneo con la mostra “Esplorazioni Urbane | Derive Fotografiche a Livorno”, che racconta l’anima dei quartieri labronici trasformando immagini e narrazioni in un archivio vivente. Particolarità di quest’ultima iniziativa: in occasione di MANin BORGO sarà ampliato l’archivio con un Corner Fotografico. I cittadini sono invitati a farsi ritrarre raccontando la propria storia. Una stampa immediata andrà a comporre un suggestivo muro corale di volti. Al termine della manifestazione i protagonisti potranno ritirare la propria stampa fotografica. Alle ore 17 spazio alla musica e alla danza: il concerto vedrà la partecipazione del soprano Sara Salvatori, del mezzosoprano Maria Luce Menichetti con Anna Cognetta al pianoforte, con arie e brani dalle opere di Handel, Mozart, Schubert, Schumann, Bizet e Puccini. Il balletto vedrà l’esibizione delle allieve della Scuola di danza “Fly Dancing School”, con le coreografie di Annalucia D’Ubaldo, su musiche di Debussy, Bizet e Mascagni. In contemporanea Aperitivo Solidale organizzato da “Il Chioschino” di Filippo Brandolini, in un’atmosfera tutta da condividere. Parte del ricavato sarà devoluta a sostegno dell’evento che ha come sponsor RQR & partners, Unicoop Firenze – sezione soci di Livorno e la Venerabile Confraternita della Misericordia di Livorno.

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