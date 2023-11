Presentazione del libro di Laura Boldrini “Questo non è normale”

Appuntamento venerdì 24 novembre alle 17,30 nella Cantina Bettarini Scali delle Cantine, 41 Organizzazione evento di Antonella Cenci. Cantina Reale Teatrale - Compagnia la 12 sedia. In collaborazione con: Bettarini Group, Libreria di Daniela Barli Carboncini

Presentazione del libro di Laura Boldrini “Questo non è normale” come porre fine al potere maschile sulle donne. Questo libro ha a cuore le donne in quanto donne, non solo come mogli, madri, angeli del focolare.

Finché continueremo a dire che il trattamento riservato alle donne è normale, perché è sempre stato così, vivremo in un paese arretrato e ipocrita, in cui le prese di posizione contro i divari di genere rimarranno solo scaramucce di facciata, buone per sistemarsi la coscienza ma destinate a non incidere, a non cambiare davvero le cose.

Questo non è normale è il libro che Laura Boldrini ha voluto dedicare a una grande battaglia di civiltà, mettendo in fila fatti, testimonianze, storie che fotografano un modello patriarcale duro a morire. Un libro che fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni, in ogni ambito della nostra società.

Il mondo non può continuare a girare tutto intorno agli uomini, è arrivato il momento di dire basta. Questo libro rappresenta un antidoto alla rassegnazione, propone soluzioni ed esorta le donne a mollare gli ormeggi.

Organizzazione evento di Antonella Cenci.

Cantina Reale Teatrale – Compagnia la 12 sedia. In collaborazione con: Bettarini Group, Libreria di Daniela Barli Carboncini.

