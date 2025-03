Presentazione del libro “Il Dio che hai scelto per me” di Martina Pucciarelli

Presentazione del libro "Il Dio che hai scelto per me", il romanzo d’esordio di Martina Pucciarelli, che avrà luogo il 22 marzo alle ore 18 presso il Centro Donna di Livorno, nell’ambito della rassegna "Una stanza tutta per noi"

Presentazione del libro “Il Dio che hai scelto per me”, il romanzo d’esordio di Martina Pucciarelli, che avrà luogo il 22 marzo alle ore 18 presso il Centro Donna di Livorno, nell’ambito della rassegna “Una stanza tutta per noi” organizzata dalla Cooperativa Itinera, in collaborazione con il Comune di Livorno e il Centro Donna.

Martina Pucciarelli racconta, in questa potente autobiografia, la propria esperienza di vita all’interno della comunità dei Testimoni di Geova, una realtà che l’ha costretta a confrontarsi con l’abuso di potere, l’intolleranza e la repressione della libertà individuale. Il romanzo esplora appunto, con intensità emotiva la lotta della protagonista contro un sistema religioso che nega il diritto all’autodeterminazione, alla libertà di pensiero e all’espressione del sé. La protagonista è costretta a fare i conti con la sua fragilità e con l’impossibilità di riconoscersi come individuo in un contesto che impone regole rigide e controllate, dove l’amore viene vissuto solo in funzione della dottrina di Geova. Tuttavia, è proprio dal dolore e dalla sofferenza che nascono il coraggio e la forza di rompere il silenzio e l’obbedienza passiva per reclamare una nuova vita.

Durante l’incontro, l’autrice sarà intervistata da Michela Castellani, presidente di Strabilianti, che guiderà il pubblico attraverso le tappe più significative della sua esperienza e del suo viaggio di emancipazione. Un’occasione unica per ascoltare dalla voce stessa della scrittrice la genesi del libro e il significato profondo di questa testimonianza.

Importante novità: un servizio in lingua LIS (Lingua dei Segni Italiana) a cura di Comunico sarà disponibile per permettere a tutti di partecipare e seguire l’incontro in totale inclusività.

La serata rappresenta un’opportunità per riflettere sul tema della libertà individuale, sull’emancipazione e sul diritto di ogni persona a costruire la propria vita, al di fuori di costrizioni esterne e oppressive.

Estratto dal libro:

“Sono un soggetto fragile, dalla personalità debole, che si è fatto circuire da una psicologa rappresentante di Satana. Gli Anziani si sono raccomandati di pregare di più, di ritagliarmi più tempo per lo studio della Parola di Dio che sto evidentemente trascurando. Mio marito e i miei genitori sono della stessa idea. Non riescono a vedermi neppure adesso. Sono colma di frustrazione, vorrei sparare un bengala nel cielo per urlare al mondo che io esisto, io penso, io desidero, io amo, io provo rabbia, io ho diritto di parola sui figli che ho portato in grembo, io non sono priva di voce, io sono dotata di sentimenti e di una volontà e non mi sta più bene nulla.”

“Il Dio che hai scelto per me” non è solo un libro, ma un messaggio di speranza e di cambiamento, un invito a riscoprire la propria libertà e a lottare per essa.

Vi aspettiamo il 22 marzo alle ore 18 al Centro Donna di Livorno per un incontro che promette di emozionare e stimolare la riflessione. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Ingresso Libero

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE

Martina Pucciarelli è una scrittrice e attivista, la cui opera si concentra sulla lotta per l’autodeterminazione, la libertà individuale e la denuncia degli abusi psicologici. Dopo aver vissuto all’interno della comunità dei Testimoni di Geova, ha scelto di raccontare la propria esperienza in un romanzo che unisce la biografia alla letteratura, creando una narrazione emozionante e di grande forza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©