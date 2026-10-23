Presentazione del libro “In Caucaso” di Eleonora Sacco

L’autrice dialogherà con Gianluca Pardelli, accompagnando il pubblico alla scoperta di una delle regioni più complesse e affascinanti del nostro tempo

Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21.15, Extra Factory ospita la presentazione di In Caucaso, il nuovo libro di Eleonora Sacco, pubblicato da Bottega Errante Edizioni. L’autrice dialogherà con Gianluca Pardelli, accompagnando il pubblico alla scoperta di una delle regioni più complesse e affascinanti del nostro tempo.

Terra di incontro e di scontro tra grandi imperi e potenze regionali, il Caucaso è un mosaico di popoli, lingue e identità, dove eredità millenarie convivono con le tensioni e le trasformazioni del presente. Attraverso un reportage maturato nell’arco di dieci anni, Eleonora Sacco racconta Armenia e Georgia intrecciando storia e vita quotidiana, geopolitica e testimonianze personali.

Dai templi yazidi alle piantagioni di tè sul Mar Nero, dai caffè per esuli russi di Tbilisi ai ristoranti armeno-libanesi di Erevan, il libro attraversa paesaggi e comunità profondamente diversi, soffermandosi sulle conseguenze dei conflitti, sulle migrazioni e sul difficile rapporto tra memoria e appartenenza. Lontano dalle rappresentazioni stereotipate, In Caucaso restituisce la complessità di un territorio nel quale le frontiere non sono soltanto linee di separazione, ma anche luoghi di scambio e convivenza. Un racconto che invita a riflettere sul peso della storia e sulle contraddizioni che continuano a segnare il presente di questa regione.

Eleonora Sacco è autrice, viaggiatrice e fondatrice di Kukushka Tours, con cui lavora come guida nel Caucaso, in Asia centrale e in alcuni paesi arabofoni. Dal 2015, attraverso il progetto painderoute. it, promuove un approccio consapevole e rispettoso a luoghi e culture spesso marginalizzati. Ha collaborato con testate quali Internazionale, Meridiani ed Esquire ed è autrice di libri, reportage e podcast dedicati al viaggio e all’esplorazione culturale.

L’incontro, organizzato da Extra, rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino una regione al centro di importanti dinamiche storiche e geopolitiche, attraverso lo sguardo diretto di chi la percorre e la racconta da oltre un decennio.

INFORMAZIONI

Evento: Presentazione del libro In Caucaso di Eleonora Sacco (Bottega Errante Edizioni) INGRESSO LIBERO

Interviene: Eleonora Sacco, in dialogo con Gianluca Pardelli Quando: Domenica 25 ottobre 2026, ore 21.15

Dove: Extra Factory, via della Pina d’Oro 2 (Piazza della Repubblica), Livorno

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