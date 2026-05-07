Presentazione del libro “Sentire in un ambiente immersivo…” di Luigi Agostini

Prosegue la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 16 presso l’Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni

Prosegue la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 16 presso l’Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni.

Ospite dell’incontro sarà Luigi Agostini, che presenterà il volume “Sentire in un ambiente immersivo. La spazializzazione del suono per l’interpretazione o la simulazione digitale del paesaggio”. Un lavoro che si colloca al confine tra musica, tecnologia e ricerca, esplorando il ruolo della spazializzazione del suono nella costruzione di ambienti immersivi e nelle nuove forme di esperienza acustica.

Il libro affronta il rapporto tra percezione uditiva e spazio, approfondendo i principi della progettazione sonora e mettendo in evidenza come il suono possa trasformarsi da semplice fenomeno fisico a linguaggio espressivo e strumento di narrazione.

Accanto agli aspetti teorici, vengono analizzate anche le tecnologie dell’audio immersivo – dai sistemi multicanale alle soluzioni binaurali – e le loro applicazioni in ambito artistico e terapeutico.

Ne emerge una riflessione ampia sul ruolo del suono nella contemporaneità, capace di intrecciare la dimensione estetica e l’innovazione tecnologica con le nuove modalità di relazione tra individuo e ambiente.

“Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni” Sabato 9 maggio 2026, ore 16 Aula 6 – Conservatorio Mascagni, Livorno Ingresso libero fino a esaurimento posti

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