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Presentazione del libro “Sentire in un ambiente immersivo…” di Luigi Agostini

Giovedì 7 Maggio 2026 — 17:01

Prosegue la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 16 presso l’Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni

Prosegue la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 16 presso l’Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni.

Ospite dell’incontro sarà Luigi Agostini, che presenterà il volume “Sentire in un ambiente immersivo. La spazializzazione del suono per l’interpretazione o la simulazione digitale del paesaggio”. Un lavoro che si colloca al confine tra musica, tecnologia e ricerca, esplorando il ruolo della spazializzazione del suono nella costruzione di ambienti immersivi e nelle nuove forme di esperienza acustica.

Il libro affronta il rapporto tra percezione uditiva e spazio, approfondendo i principi della progettazione sonora e mettendo in evidenza come il suono possa trasformarsi da semplice fenomeno fisico a linguaggio espressivo e strumento di narrazione.

Accanto agli aspetti teorici, vengono analizzate anche le tecnologie dell’audio immersivo – dai sistemi multicanale alle soluzioni binaurali – e le loro applicazioni in ambito artistico e terapeutico.

Ne emerge una riflessione ampia sul ruolo del suono nella contemporaneità, capace di intrecciare la dimensione estetica e l’innovazione tecnologica con le nuove modalità di relazione tra individuo e ambiente.

“Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”

Sabato 9 maggio 2026, ore 16

Aula 6 – Conservatorio Mascagni, Livorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti

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