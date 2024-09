Presentazione del progetto di rigenerazione urbana degli Hangar Creativi

Dalle ore 18 fino alle 20 gli Hangar di via Carlo Meyer 65 saranno protagonisti di un pomeriggio all'insegna delle parole e degli spettacoli che faranno da intermezzo tra la presentazione del progetto e il dialogo tra istituzioni

E’ pronto il progetto di rigenerazione urbana degli Hangar Creativi (ex depositi ATL) e venerdì 13 settembre sarà presentato ufficialmente.

Nel corso dell’incontro, che vedrà l’intervento del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno Valerio Tesi, sarà presentato il team di professionisti incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e saranno illustrati i principi e le idee cardine che stanno guidando il lavoro di sviluppo progettuale.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

Di seguito il programma completo dell’iniziativa:

17.30 – 18.00

Apertura/ingresso

Dj e videoinstallazioni

18.00 – 18.20

Hangar creativi: presentazione dei progettisti incaricati

Introducono: Arch. Cerrina Feroni e Arch. Pingitore (Comune di Livorno)

Intervengono: Arch Corvino (Studio Corvino + Multari) e Arch. Nunes (Studio Proap Landscape architecture)

18.20 – 18.35

Intermezzo spettacolo

18.35 – 19.05

Hangar Creativi: il concept progettuale

Intervengono: Arch Corvino (Studio Corvino + Multari) e Arch. Nunes (Studio Proap Landscape architecture)

19.05 – 19.15

Intermezzo spettacolo

19.15 – 19.45

“Il futuro è qui, dialogo sulla Livorno di domani”

Intervengono Luca Salvetti, Sindaco di Livorno, Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Valerio Tesi (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno).

Spettacolo finale + Dj e videoinstallazion

L’ambito urbano che l’Amministrazione intende recuperare con la Strategia territoriale “Hangar creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa” è situato nella parte a mare della città, nelle immediate vicinanze di luoghi simbolo e strategici, quali il lungomare e la Terrazza Mascagni, l’Acquario, il Grand Hotel Palazzo, Villa Mimbelli con il suo parco storico, sede del Museo Fattori, lo Scoglio della Regina, uno dei primi stabilimenti balneari di Livorno, recuperato grazie ai fondi FESR POR CReO 2007 – 2013 ed ora sede di Centri di ricerca nel campo della robotica e ambientale.

17mila i metri quadrati da far tornare a nuova vita, di cui 7540 coperti e formati da un corpo principale di 3300 metri quadrati costituito da tre capannoni che si affacciano su via Meyer. Poi c’è la palazzina che ospitava gli uffici Atl della grandezza di 1600 metri quadrati, altri fabbricati per un totale di 1200 metri quadrati, l’ex officina di 1400 metri quadrati, il fabbricato che ora ospita l’associazione Mezza Luna Rossa Kurdistan Italia onlus e i piazzali/parcheggio che occupano 9460 metri quadrati.

Tutti questi spazi saranno trasformati in: un teatro con 400 posti a sedere, spazi polivalenti per allestimenti, mostre, fiere, attività formative. Laboratori per la costruzione di scenografie, allestimenti e sartorie teatrali. Studi di montaggio audio-video, residenza per artisti e un’arena per spettacoli all’aperto. Non mancheranno spazi comuni per caffetteria-bistrot sempre aperta e un parcheggio multipiano.

“La rigenerazione urbana su base culturale si candida nella difficile contemporaneità quale motore di recupero di luoghi dismessi ed abbandonati e come processo virtuoso di investimenti e di capacità produttiva” afferma l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani. “La Città di Livorno ne assume ogni potenzialità, con una propria agenda strategica che permette di correlare le politiche di governo del territorio a quelle dello sviluppo locale di tipo culturale, economico e sociale”.

La buona riuscita dell’iniziativa e l’attenzione suscitata nella cittadinanza e negli “addetti ai lavori” su questa parte di città, hanno fatto sì che in sede di raccolta dei contributi per la formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo Comunale – avvenuta tramite un portale dedicato nel periodo novembre 2021/gennaio 2022 – venissero presentate alcune interessanti proposte di recupero degli ex Depositi ATL, ormai ufficialmente rinominati “Hangar Creativi”.

La proposta di rigenerazione degli Hangar Creativi che è stata candidata e selezionata dalla Regione Toscana, ha, quindi alla sua base i contributi raccolti in sede di formazione dei nuovi piani urbanistici e si fonda sulla convinzione che la cultura, grazie ad un’azione di recupero e rigenerazione di un ambito della città importante per la sua collocazione strategica, possa essere un fattore fondamentale dello sviluppo socio-economico attuale e futuro della città. La finalità è quella di andare a rendere possibile, attraverso molteplici azioni, la formazione e lo sviluppo di quello che potrebbe definirsi un’evoluzione del concetto di “Distretto culturale complesso”, modello già sviluppato con successo in altre realtà europee, anch’esse caratterizzate da situazioni di crisi economica. La cultura, quindi, non solo come motore di recupero di luoghi dismessi ed abbandonati, ma anche quale processo di investimento e di produzione.

