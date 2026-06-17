Presentazione del volume “Fosco Cioni. Un disegnatore al servizio delle grandi opere di architettura a Livorno”

Venerdì 26 giugno alle ore 17.30, nello scenario dello chalet della Rotonda, si terrà la presentazione del volume Fosco Cioni (1884-1966). Un disegnatore al servizio delle grandi opere di architettura a Livorno, scritto da Sara Cafissi e promosso da So.Crem

Presentazione del volume “Fosco Cioni (1884-1966). Un disegnatore al servizio delle grandi opere di architettura a Livorno” di Sara Cafissi.

Venerdì 26 giugno alle ore 17.30, nello scenario dello chalet della Rotonda, si terrà la presentazione del volume Fosco Cioni (1884-1966). Un disegnatore al servizio delle grandi opere di architettura a Livorno, scritto da Sara Cafissi e promosso da So.Crem.

Il libro ricostruisce per la prima volta il profilo umano e professionale di Fosco Cioni (1884-1966), disegnatore e progettista che contribuì in modo significativo alla trasformazione architettonica di Livorno tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Attraverso un’approfondita ricerca documentaria, basata soprattutto sui fondi dell’Archivio Storico del Comune di Livorno, l’autrice restituisce il ruolo di una figura finora poco conosciuta ma protagonista di numerosi interventi che hanno segnato il volto della città.

Inserito nel vivace contesto culturale che vide l’affermarsi del Liberty, dell’eclettismo e delle prime esperienze del Razionalismo, Fosco Cioni partecipò alla progettazione di edifici e complessi urbani legati allo sviluppo del lungomare livornese, contribuendo a opere ancora oggi identitarie per la città, come la Baracchina Rossa e il Villaggio Valaperti.

Il volume offre inoltre un ampio affresco della Livorno moderna, raccontando l’evoluzione urbanistica delle aree di Ardenza, Antignano e del litorale, dove architettura, turismo e trasformazioni sociali si intrecciano nella costruzione di una nuova immagine della città.

Interverranno Giampaolo Berti, Maurizio Bettini, Denise Ulivieri e l’autrice Sara Cafissi.

A tutti i partecipanti verrà donata una copia del volume.

Al termine dell’incontro sarà offerto un brindisi, occasione per ringraziare le tante persone che hanno partecipato alle iniziative promosse da So.Crem e per rivolgere a tutti gli auguri di una buona estate.

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