Prevenzione del tumore al seno, open day gratuito con la dottoressa Fustaino

La prevenzione è la chiave per combattere il tumore al seno. Un incontro al Centro Medico Salus Itinere in via Lamarmora 4 con la dottoressa Loredana Fustaino per parlare di prevenzione: dall’importanza dell’autopalpazione alla programmazione di screening e all’adozione di uno stile di vita sano.

La consapevolezza e l’educazione sul cancro al seno sono fondamentali per salvare vite e migliorare la salute delle donne in tutto il mondo, visto che il tumore al seno è una delle forme più comuni di cancro tra le donne in tutto il mondo. Le continue ricerche e le strategie di prevenzione possono aiutare a ridurre il rischio di sviluppare questa malattia, poiché possono contribuire a individuare precocemente i sintomi e migliorare notevolmente le prospettive di guarigione.

La dott.ssa Loredana Fustaino è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa. In qualità di chirurgo senologo lavora come dirigente medico di I livello presso U.O. di Senologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, diretto dalla professoressa Manuela Roncella.

