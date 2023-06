Pride Month, un weekeend di iniziative LGBTQIA+

di Giacomo Niccolini

In occasione del Pride Month, ricorrenza che si celebra ogni anno a Giugno per rivendicare i diritti e l’orgoglio della comunità LGBTQIA+, Arcigay Livorno propone un weekend di iniziative a tema. Sabato 10 giugno, dalle 17 alle 21 presso La Bellana – Zona Mare, vi aspettiamo per il terzo appuntamento di “Testati”: una giornata di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sulla salute sessuale. Durante la giornata sarà possibile effettuare test gratuiti ed anonimi per HIV ed epatite grazie alla collaborazione delle associazioni: Agedo Livorno Toscana, P24 Lila e Croce Rossa.

Domenica 11 giugno, alle 15:30 al circolo ARCI di Sorco in via S. Jacopo in Acquaviva, 86, torna il secondo appuntamento con Queer Quest: la giornata sicura, inclusiva e intersezionale dedicata ai giochi da tavolo a tema!

Durante questa seconda iniziativa saranno presenti le autrici di “Pink. Un gioco da ragazze?”, un gioco da tavolo transfemminista sulle discriminazioni di genere.

Domenica 11 giugno, dalle ore 21 presso il Centro Ascolto LGBTQ+ l’Approdo (presso i locali del 2 piano) di Livorno, proietteremo “Asessualità: Un Documentario” di Arono Celeprin.

Sarà un’occasione per affrontare il tema dell’asessualità, direttamente con Arono che sarà in collegamento da remoto e con il Collettivo Asessuale Carrodibuoi.

