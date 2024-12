“Prima della Macchia, protagonista il pittore Enrico Pollastrini”

Venerdì 13 dicembre al Museo Fattori ultimo appuntamento con le conferenze di “Prima della Macchia, protagonista il pittore Enrico Pollastrini” relatori Tatiana Garulli e Mattia Patti.

“Enrico Pollastrini opere e documenti” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 16.30 al Museo Fattori di Livorno.

Enrico Pollastrini (1817 – 1876) è stato un pittore livornese di temperie romantica, noto nel panorama artistico italiano per grandi tele di tema storico che si conservano in alcuni importanti musei italiani e opera a carattere religiose che ornano numerose chiese livornesi.

Formatosi all’Accademia di Belle arti di Firenze sotto la guida di Pietro Benvenuti e Giuseppe Bezzuoli, Pollastrini ottenne importanti commissioni, tra cui quella del granduca Leopoldo II per il quadro Una famiglia salvata dall’inondazione del Serchio.

Nel Museo Fattori si conservano numerosi suoi studi e bozzetti, tra cui quelli per Gli esuli di Siena, opera molto apprezzata dai contemporanei, tristemente finita distrutta nei bombardamenti di Livorno durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tatiana Garulli, giovane storica dell’arte e operatrice museale, si è laureata presso il corso di laurea magistrale Storia e forme delle Arti Visive dell’Università di Pisa con una tesi dedicata a Enrico Pollastrini.

Mattia Patti è Professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 824607

[email protected]

