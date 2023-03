Prima domenica del mese, ingresso gratuito al Museo “Fattori”

Domenica 5 marzo alle 16:, nella Sala degli Specchi, l'Ottava serata Fattori "Le cucitrici del tricolore e delle camicie rosse e la macchia". L'evento alternerà momenti di narrazione, musica e poesia

Come ogni prima domenica del mese l’acceso al museo “Giovanni Fattori” sarà gratuito per tutti i visitatori che sono attesi per scoprire insieme gli sfarzosi ambienti e la splendida collezione d’arte di Villa Mimbelli. Il museo sarà aperto la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

Come ogni week-end sarà anche possibile riservare un posto per partecipare alle visite guidate delle 17:15 al costo di 2€ a persona. Costo che sabato sarà in aggiunta al prezzo del biglietto d’ingresso mentre domenica, essendo ingresso gratuito, sarà previsto il solo costo della visita guidata sopraindicato. Ricordiamo che è necessaria la prenotazione con un giorno di anticipo.

Si terrà inoltre domenica 5 marzo alle ore 16:00, nella Sala degli Specchi, l’Ottava serata Fattori “Le cucitrici del tricolore e delle camicie rosse e la macchia”. L’evento alternerà momenti di narrazione, musica e poesia.

INFO

Museo Civico “G. Fattori” | Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 824607 – 893466

[email protected]

Ai Granai di Villa Mimbelli prosegue inoltre fino al 16 aprile la mostra

ENRICO BERTELLI – La donazione ai Musei Civici del Comune di Livorno 18 febbraio 2023 / 16 aprile 2023. La mostra dell’artista contemporaneo Enrico Bertelli, organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera, è un percorso creativo per scoprire il complesso mondo dell’artista livornese attraverso il suo generoso dono alle collezioni civiche livornesi di una ricca serie di opere con date che vanno dal 1987 al 2018.

Quindici opere, alcune formate da più lavori che sono la documentazione delle varie tappe del percorso artistico. Ogni opera è l’esemplificazione di un periodo di lavoro e dei materiali che sono stati utilizzati, dagli iniziali collage ai disegni su carta, dalle resine a tutta la fase degli adesivi e delle plastiche.

Guardando un suo quadro si percepisce il tentativo di valorizzare le cose trascurate, non viste, marginali, sbagliate. Il suo percorso creativo è la storia di un rapporto irrisolto fra se stesso e gli errori.

INGRESSO GRATUITO

Per saperne di più: https://www.museofattori.livorno.it/mostre-ed-eventi/enrico-bertelli-la-donazione-ai-musei-civici-del-comune-di-livorno-18-febbraio-2023-16-aprile-2023/

ORARI

Venerdì 16:00 – 19:00

Sabato e Domenica 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00

