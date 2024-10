Prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei

In programma anche per questo fine settimana le visite guidate a partenza garantita

Il 6 ottobre, prima domenica del mese, si rinnova la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici. Al Museo Fattori ci sarà la possibilità di trascorrere una domenica d’arte tra le opere e gli splendidi ambienti di Villa Mimbelli. Al Museo della Città domenica sarà l’ultimo giorno per visitare le tre mostre temporanee allestite nella Sezione Arte Contemporanea eccezionalmente prorogate fino a questa giornata: Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri, Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria” e Gli animali nell’antichità tra miti e leggende. Reperti archeologici dalle collezioni civiche livornesi. In programma anche per questo fine settimana le visite guidate a partenza garantita in entrambe le strutture museali a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture a un costo di 2 € a persona (più il biglietto d’ingresso solo per sabato 5 ottobre, mentre domenica 6 ottobre l’ingresso sarà gratuito tutto il giorno). La partenza al Museo Fattori sarà alle 17.15 mentre, al Museo della Città, il tour guidato avrà inizio alle 17.30. Si ricorda, inoltre, che a causa di necessari lavori di manutenzione dei decori interni, la biglietteria del Museo Civico Giovanni Fattori è stata spostata ai Granai di Villa Mimbelli che si trova sempre all’interno del parco alla destra del cancello principale.

Museo civico Giovanni Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 824607

[email protected]

orari d’apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiuso il lunedì)

Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

Orari d’apertura a partire dal 1° ottobre: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (chiuso il lunedì)

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

