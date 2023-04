Prima uscita del 2023 per “Arte a Livorno e oltre confine”

Quest’anno la rivista compie 25 anni e per l’occasione, ha dedicato importanti servizi su eventi ed artisti. La copertina ed un ampio servizio, è stata dedicata alla Mostra “I Macchioli”, di Palazzo Blu a Pisa

Prima uscita del 2023 della rivista d'arte "Arte a Livorno e oltre confine" . Ricco il nuovo numero del periodico livornese dedicato interamente al mondo culturale.

Quest’anno la rivista compie 25 anni e per l’occasione, ha dedicato importanti servizi su eventi ed artisti. La copertina ed un ampio servizio, è stata dedicata alla Mostra “I Macchioli”, di Palazzo Blu a Pisa.

Anticipazioni sull’evento estivo che la Fondazione Livorno riserverà all’artista dei “Supereroi” Simone Bianchi. Tutti i numeri per la Cultura a Livorno nel 2022 ed i bilanci per chi promuove l’arte. Intervista del Direttore Editoriale Mauro Barbieri ai Presidenti Michele Pierleoni ( Gruppo Labronico) e Biagio Chiesi (Toscana Arte Giovanni March).

Un fantastico viaggio nella pittura di Raffaele De Rosa. Il Realismo Capitalista di Banksy nella mostra al Museo della Città di Livorno. Umanità sotto forma di colori nella pittura di Lando Landozzi. Alla Castagneto Banca 1910 il nuovo evento culturale dedicato al percorso artistico di Giovanni March.

L’artista David Giroldini con la sua mostra “Visioni Esistenziali”. Gli interni di Cafiero Filippelli ed il suo piccolo mondo antico. Un archivio per mettere ordine alla produzione di Renato Natali. L’evento firmato Fondazione Livorno “Vittore Grubicy De Dragon”.

Il resoconto delle mostre di Paolo Staccioli e Claudio Barontini alla Castagneto Banca 1910. “Dialogo aperto’’, il nuovo evento firmato Galleria Le Stanze. L’illustratore della Divina Commedia Fabio Leonardi. Un maestro del pianoforte e della musica, Sante Ruffolo. Omaggio a Franco Lipizer nel cinquantenario della scomparsa alla Galleria Chiellini. “Tutto ciò che è, è nella natura”, l’evento di Piero Gilardi. Viaggio nella lettura con le uscite editoriali “La Banda di Modì” di Simone Fulciniti e“Non scriverò la tua storia” di Stefania D’Echabur”.

L’omaggio di Vicchio nel Mugello alla figura artistica di Giulio Da Vicchio. “Idee per una collezione- Pittura e grafica tra ‘800 e ‘900” alla Galleria Athena. Mira Maodus “Le fil rouge de Montparnasse” il successo dell’esposizione livornese. Marco Grassi, un artista della fotografia e la sua “Consapevolezza”. In viaggio nella collezione Luca Deandrea.

“Sardelli padre e figlio”, l’evento a Firenze ( Galleria Pananti). FIDAPA un associazione di donne attive anche nella cultura. La pittura di Cristina Falcini e la celebrazione della natura.

Il fantastico mondo nella pittura di Giada Pasini. In ricordo di Gianfranco Magonzi, Maurizio Biagini, Gianfranco Pogni, Federico Cresci, Gino Galiberti, Vasco Canziani, Sandro Martini e Letizia Biagini. Arte a Livorno ed il suo viaggio a Capo Nord nell’impresa di Stefano Pellegrini. Extra Factory, una realtà che valorizza Livorno e l’arte. “Saluti dagli anni ‘20” , la mostra antologica di Angelo Foschini e Lavinia Iacomelli. Tra vignette, grafica e satira nel percorso di Stefano Caprina (Capras). La mostra “Soltanto la luce” dedicata a Massimo Lomi. Riflettori puntati su una pittrice originale come Sofika Dhimgjini. La rivoluzione di agosto del Premio Rotonda Città di Livorno “Mario Borgiotti”. Il numero si conclude con l’evento editoriale firmato Marc Sardelli “Pittore di Marina”, Piero Mochi ed il suo studio, Gio Batta Lepori a 20 anni dalla scomparsa, la mostra/donazione di Enrico Bertelli.

I servizi sono stati realizzati da Mauro Barbieri, Alessandra Rontini, Stefano Barbieri, Michele Pierleoni, Giorgio Mandalis, Silvia Fierabracci, Ilario Luperini

