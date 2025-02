Primavera musicale 2025 al Museo di Storia Naturale

Tre concerti di musica classica l'1 marzo, il 12 aprile e il 3 maggio, di sabato pomeriggio alle 17, nella prestigiosa e rinnovata sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Quest’anno l’associazione di cultura mediterranea Shardan APS propone ai suoi soci e alla cittadinanza l’iniziativa “Primavera musicale 2025” con 3 concerti di musica classica che si terranno l’1 marzo, il 12 aprile e il 3 maggio, di sabato pomeriggio alle 17, nella prestigiosa e rinnovata sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Villa Henderson, in via Roma 234. Il primo appuntamento dal titolo “Le Chant Du Rossignol”, sabato 1 marzo alle ore 17 avrà come protagonista il Trio Opera Viwa con il soprano Silvia Martinelli, il flautista Fabio Taruschio e il pianista Andrea Trovato, una formazione singolare e affascinante dove la voce e il flauto si integrano alla perfezione mentre il pianoforte ne sostiene e valorizza il dialogo. In programma un’antologia di brani sia cantati che strumentali di compositori e compositrici vissuti tra la prima metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento: Braga, Viardot, Donizetti, Ciardi, Debussy, Demerssemann, Chaminade. Il Trio Opera Viwa si è formato nel 2007 ed ha svolto fin dalla sua formazione una fiorente attività concertistica in Italia Germania, Croazia, Spagna, Malta. Per partecipare: Prenotare con anticipo alla segreteria del Museo: 0586 266711 nei seguenti giorni e orari: Mattina:da martedì a sabato ore 9–13; Pomeriggio:martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15–19 Oppure scrivendo un’e mail a: [email protected] con richiesta di conferma. In caso di rinuncia si prega di avvisare per tempo. L’ingresso è con offerta volontaria al fine di sostenere la manifestazione che non è sovvenzionata. Tutti i dettagli su: https://www.shardan.it/ale-chant-du-rossignola-trio-opera-viwa.htm

Gli altri concerti

Sabato 12 aprile, alle ore 17

“Il salotto dell’800, classicismi ed echi romantici”: duo pianistico Castiglioni – Marcone: Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone pianoforte a quattro mani. In programma musiche di J.S.Bach, W.A.Mozart, J.Brahms, G.Bizet

Tutti i dettagli su: https://www.shardan.it/ail-salotto-della800-classicismi-ed-echi-romanticia.htm

– Sabato 3 maggio, alle ore 17

“Nascita e fortuna del trio”: Tosca piano trio

Renata Sfriso – violino, Alice Cappagli – violoncello, Alessandra Dezzi – pianoforte

In programma musiche di F.J.Haydn, L.van Beethoven, F.Mendelssohn Bartholdy Hensel

Tutti i dettagli su: https://www.shardan.it/anascita-e-fortuna-del-trioa.htm

