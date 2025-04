Primavera musicale, secondo concerto al Museo di Storia

Sarà protagonista il duo pianistico a quattro mani costituito da Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone

Sabato 12 aprile alle 17 nella prestigiosa e rinnovata Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno di Villa Henderson, in via Roma 234, è in programma il 2° dei 3 appuntamenti concertistici che costituiscono la Primavera musicale 2025 proposta dall’associazione di cultura mediterranea Shardan ai propri soci e alla cittadinanza. Sarà protagonista di questo pomeriggio in musica il duo pianistico a quattro mani costituito da Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. Il duo che ha al suo attivo una consolidata carriera concertistica, presenterà un programma variegato con brani in trascrizione e in originale di Bach, Mozart, Brahms e Singer-Bizet che mette in luce la versatilità di una formazione strumentale apprezzata dal 1700 ad oggi. Tutti i dettagli su: https://www.shardan.it/ail-salotto-della800-classicismi-ed-echi-romanticia.htm. Prenotazione consigliata alla segreteria del Museo al numero 0586 266711 nei seguenti giorni e orari: Mattina da martedì a sabato, ore 9–13; Pomeriggio di martedì, giovedì, sabato e domenica, ore 15–19 Oppure scrivere un’e mail a: [email protected]. L’ingresso è con offerta volontaria al fine di sostenere la manifestazione che non è sovvenzionata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©